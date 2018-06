Verbouwing Mariaschool in Ulft is bijna gratis

De Mariaschool in Ulft is eind 2016 verbouwd. Het is nu een eigentijdse leeromgeving met een mooie uitstraling en een lager energieverbruik. De verbouwing is goeddeels betaald uit de reguliere bekostiging (MJOP). Stafmedewerker huisvesting André Wiesman: “Wij anticiperen goed op het onderhoud. Door te schuiven met budgetten kost zo’n verbouwing dan bijna niets extra.”

De overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen was voor schoolbestuur Essentius aanleiding om meer aandacht te besteden aan het onderhoud van de zeven oudere schoolgebouwen. Net als bij zoveel kleinere besturen werd onderhoud tot dat moment uitgevoerd omdat dat in de MOP stond. Vanaf 2015 kijkt Essentius proactief naar het onderhoud.

Als eerste stap werd de gebouwkwaliteit van alle scholen in kaart gebracht met een overzicht van relatief simpele maatregelen (quick wins), die een positief effect hebben op de exploitatie of het functioneel gebruik van het gebouw. Dit inzicht in de kwaliteit zorgt voor extra financiële speelruimte. “Je haalt economisch voordeel uit het combineren van werkzaamheden. Bijvoorbeeld door het vervangen van toiletten te combineren met het vernieuwen van de vloeren. Dat klinkt logisch, maar vroeger keken wij daar niet naar.”

Vervolgens zijn de MOP’s geactualiseerd. Wiesman ontdekte tot zijn eigen verbazing dat er met de rijksvergoedingen voor gebouwonderhoud best veel mogelijk is. Dat was niet bekend, doordat er in het verleden nooit planmatig naar het onderhoud was gekeken. Hij vindt de combinatie van inzicht in de kwaliteit en de actuele MOP’s daarom een mooi instrument. “We weten wat we kunnen verwachten aan onderhoud en wat de financiële consequenties zijn. Daardoor is het gemakkelijk om te schuiven met budgetten om werkzaamheden te bundelen. Dat gaat prima, want we zijn nog niet tegen verrassingen aangelopen.”

De buitenzijde van het gebouw heeft een opfrisbeurt gekregen om de school een eigentijdse uitstraling te geven

Facelift Mariaschool

De Mariaschool stamt uit 1968. Het gebouw maakte aan de buitenzijde bijna een semi-permanente indruk. In de loop der jaren waren er wel verbouwingen geweest, maar dat was vooral functioneel knip- en plakwerk. Door de onlogische indeling van het gebouw werden veel plekken gebruikt als opslagruimte, waardoor het karakter van de school wat rommelig was. Als leeromgeving voldeed de school ook niet. De smalle gangen met lokalen waren gericht op traditioneel onderwijs; leerlingen gingen de klas in, de deur ging dicht en klaar.

Om het gebouw onderwijskundig up-to-date te maken zijn de gangen verbreed en werden twee lokalen bij de gangen aangetrokken, zodat er leerpleinen ontstonden. Nieuw ontworpen kasten zorgen voor opbergruimte voor onderwijsmaterialen en voor de jassen. De gevel heeft aan de buitenzijde een flinke opfrisbeurt gekregen. Om het energieverbruik omlaag te brengen is overal LED-verlichting geïnstalleerd. Tegelijk zijn de plafonds voorzien van isolatie. De installaties zijn beter ingeregeld en een deel van de elektrische energie wordt opgewekt door zonnepanelen. In 2018 zal een systeem worden geplaatst waarmee de verwarming beter wordt afgestemd op de gebruikstijden van de school.

De verbouwing heeft € 230.000,-- gekost. Het schoolbestuur heeft € 69.000,-- bijgedragen. De rest komt uit de MOP. “Isolatie van de plafonds stond voor 2023 gepland. Omdat we LED-verlichting wilden moesten de plafonds toch al open. Daarom hebben we die isolatie naar voren gehaald. Op dezelfde manier hebben we meer toekomstig onderhoud al tijdens deze verbouwing laten uitvoeren.”

Onzekere toekomst

Het is best bijzonder dat de Mariaschool kon worden verbouwd. Want de toekomst van de basisscholen in Ulft op de middellange termijn is na een mislukt fusieproces allerminst zeker. Menig schoolbestuur zou ervoor passen om in die situatie te investeren in een schoolgebouw. Wiesman: “Een onzekere toekomst mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de schoolgebouwen. Dat hoeft ook niet, dat hebben wij hiermee wel bewezen.”

Tekst: Piet Scheerhoorn