Zeer duurzame en groene Hotel Jakarta geopend voor gasten én bezoekers

Het zeer duurzame en groene Hotel Jakarta van WestCord Hotels, gelegen op het uiterste puntje van het Java-eiland, is vandaag officieel geopend voor gasten. Het is een energieneutraal gebouw en BREEAM Excellent gecertificeerd met 200 luxueuze hotelkamers en een sky-bar, allemaal met een prachtig uitzicht over het IJ.

Uniek voor Nederland is zijn 30 meter hoge dragende houtconstructie. Alle balken, kolommen, plafonds en kozijnen zijn gemaakt van natuurlijk, FSC- of PEFC-gecertificeerd hout. Voor 176 van de 200 hotelkamers zijn viersterrenluxehout geprefabriceerde units van 30 m2 ontwikkeld. Alle werden binnen 3 weken ter plaatse geplaatst en bereikten een hoogte van 30 meter boven de kades van het Java-eiland.

Dankzij de prominente locatie aan het IJ wilde het stadsbestuur een uniek hotelconcept, niet alleen in zijn architectuur, maar ook in zijn publieke programmering en duurzaamheid.

Architect en ontwikkelbureau SeARCH vertaalde structurele en architecturale vereisten naar een slim ontwerp waarbij dunne, hoogwaardige prefab betonvloeren worden gecombineerd met dwarsgelamineerde houten constructiewanden en -plafonds. Elke kamer werd gemonteerd op een standaard truck en werd volledig op locatie geleverd met een passieve façade, een balkon en een complete badkamer voor plug-and-play, inclusief alle benodigde technische installaties en interieurafwerkingen.

BIPV-panelen

De zuid- en oostgevel van Hotel Jakarta zijn bedekt met geïntegreerd bouwen Fotovoltaïsche panelen (BIPV-panelen). De 350 PV-panelen - in totaal meer dan 700m2 - zijn volledig geïntegreerd in het ontwerp van de loggia. Het glazen dak dat het atrium bedekt, bevat ook BIPV-cellen, die gelijktijdig energie verzamelen en functioneren als zonwering voor de subtropische binnentuin.

Dit atrium met de subtropische tuin is het centrum van het hotel. Het werkt als een temperatuurregelaar in zowel de zomer als de winter. Aan elke zijde van het gebouw hebben kamers een eigen overdekte buitenruimte, die functioneert als structurele zonwering. Het enkele gelaagde glasgordijn van deze balkons dempt geluid en beschermt tegen de harde wind van de blootliggende positie bij open water.

Boven het IJ op het hoogste punt in het driehoekige gebouw is de sky-bar volledig ingesloten in glas. De punt is een gebogen dubbellaags glas met een buitenradius van slechts 600 mm. Het dak is gemaakt van drielaags glas. Zowel de gevel als het dak worden samengebracht via een zeer subtiele glas-op-glas verbinding, waardoor de interne houten gordijngevelconstructie overal zichtbaar is.