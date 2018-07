Maastricht bouwt duurzame wijk ‘bovenop’ snelweg A2

Nadat de barrière, die de snelweg A2 voorheen vormde, ondergronds is gebracht, wordt nu zichtbaar dat de stad Maastricht weer één geheel is geworden. Sinds de ingebruikname is er hard gewerkt aan de bovenliggende woonwijk. Deze wijk heet de Groene Loper en zal spoedig worden voorzien van de eerste woningen.

De ambities in de ‘Groene Loper’ zijn hoog. Een voorbeeld hiervan is dat bestaande en toekomstige monumenten worden ingepast met een grote verscheidenheid van woonvormen. Niet alleen grondgebonden woningen en appartementen zullen worden gerealiseerd. Ook woon-werk woningen en commerciële plinten zullen bijdragen aan de dynamiek van deze nieuwe binnenstedelijke parklaan.

Geen lokale CO 2 -uitstoot

Klimaatadaptiviteit in het gebied, wat belangrijk is om bestendig te zijn bij toekomstige veranderingen in het weerbeeld, wordt concreet ingevuld met het afkoppelen en vasthouden van regenwater en er is geen lokale CO 2 -uitstoot. Doordat de ‘Groene Loper’ in verbinding staat met de langgoederenzone stelt ontwikkelaar Ballast Nedam Development dat het haar plicht is dat de natuur ook hier ruimte krijgt. Vleermuizen, mussen, bijen en misschien wel de stadsvos kunnen verblijven in het gebied.

Diversiteit

Door maar liefst vijf architectenbureaus (Atelier Brink, DAT Architecten, HilberinkBosch, Mathieu Bruls en HumbleMartensWillems) is hard gewerkt aan 120 woningen. Dit heeft geleid tot een grote diversiteit van woningen die de basis gaan vormen voor een groot deel van het noorden van het plan. Het aanbod van de eerste fase zal bestaan uit 60 koopwoningen, 60 appartementen waarvan 15 koopappartementen en 45 huurappartementen.

Duurzaam

Parkeren kan op kleinschalige parkeerhoven achter de woningen waar de bewoners over minimaal één parkeerplaats beschikken. De grondgebonden woningen worden energieneutraal en voor de appartementen is dat het doel. Een woonplek zo dichtbij het bestaande oude centrum en op loopafstand van het station maakt het mogelijk om duurzaam te wonen. Een (tweede) auto is niet meer nodig. Veel is uitstekend lopend, met de fiets of openbaar vervoer bereikbaar. Daarnaast wordt in het project elektrische deelmobiliteit aangeboden waarmee de bewoners een deelauto kunnen gebruiken op de momenten dat zij deze nodig hebben.