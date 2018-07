Integraal plan voor energiepositief Paleis Soestdijk

Het energiepositief maken van Paleis Soestdijk was de centrale uitdaging bij een Energy Challenge. Drie teams formuleerden een oplossing om het gebouw te verduurzamen met bestaande en nieuwe mogelijkheden.

De organisatie van de uitdaging was in handen van Unica Energy Solutions. Uit de ideeën kwam een integraal plan van aanpak voort, dat de sleutel vormt voor een energiepositief paleis. Eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep, met het concept 'Made by Holland, neemt de resultaten mee in de verdere herontwikkeling.

Het energiepositief maken van het paleis volgt drie stappen, om het huidige verbruik van 500 MWh elektra en de warmtevraag van 9.600 GJ terug te dringen en een energieoverschot te creëren: isoleren, slimme binneninstallaties en duurzame opwekking met energieopslag. Zo worden dunne isolatie met phase change materials, smart building automation, led-verlichting, luchtbehandeling met een warmtewiel en WKO geïntroduceerd. Andere noviteiten zijn de toepassing van een zonneweide met waterstofopslag batterij en warmteopvang onder het leistenen dak.

Gevolg van de ingrepen is dat de warmte- en koudevraag geheel lokaal kan worden opgevangen met een overschot aan elektriciteit dat geleverd kan worden aan derden of aan het net. Benieuwd naar hoe de Energy Challenge eruitzag? Studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht maakten een film van de uitdaging op Paleis Soestdijk. Deze kun je bovenaan de pagina bekijken. Lees ook meer informatie op de website van Unica.