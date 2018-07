BREEAM Outstanding voor vrieshuis in Rotterdamse Waalhaven

Het koel- en vrieshuis Kloosterboer Cool Port in de Rotterdamse Waalhaven heeft onlangs met een score van 86,76% het BREEAM-NL oplevercertificaat ‘Outstanding’ ontvangen. Deze vestiging van het Kloosterboer concern is hiermee volgens de beoordelingsrichtlijn 2014 één van de meest duurzame koel- en vrieshuizen in Nederland.

Het koel- en vrieshuis met een capaciteit van 40.000 palletplaatsen is nu een jaar operationeel. Om het gewenste BREEAM certificaat te behalen, heeft Kloosterboer tijdens en na de bouw een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn docks op basis van het DoBo principe toegepast. Dit betekent dat containers/trailers met gesloten deuren kunnen aandocken, om zo de koelketen zoveel mogelijk intact te houden. Daarnaast zorgen verrijdbare stellingen in de opslagcellen voor een optimale benutting van vloeroppervlak en inhoud en wordt op koelingskosten bespaard door een efficiënte opslag van pallets.

Restwarmte hergebruikt

De restwarmte van de koelinstallatie wordt niet alleen gebruikt voor de industriële processen, maar ook voor het verwarmen van vloeren in kantoorruimten. De oude klinkers van de voormalige containerterminal, waarop Cool Port gebouwd is, zijn hergebruikt als fundering voor het pand.

Het meest duurzame aspect van het gebouw zijn de 11.000 zonnepanelen die op het 27.000 m2 grote dak van het pand zijn geplaatst. De verwachte jaaropbrengst is 2,6 miljoen kWh, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 737 huishoudens. Hiermee kan Cool Port voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte voorzien.

Ook aan de ecologie rondom het terrein is gedacht: zo zijn voor de zeldzame plant ‘de melige toorts’ nieuwe groeiplaatsen rondom het pand gecreëerd.

Flinke uitdaging

“Met het besluit om direct in de beginfase van de bouw niet voor ‘Excellent’ maar voor ‘Outstanding’ te gaan zijn we een flinke uitdaging aangegaan. Maar in goede samenwerking met hoofdaannemer Sprangers Bouwbedrijf, de E&W installateurs en diverse adviseurs hebben we deze gerealiseerd”, aldus Jeffrey van der Krogt, Project Manager bij Kloosterboer.

Velsen ook ‘Outstanding’

“Met het besluit om direct in de beginfase van de bouw niet voor ‘Excellent’ maar voor ‘Outstanding’ te gaan zijn we een flinke uitdaging aangegaan. Maar in goede samenwerking met hoofdaannemer Sprangers Bouwbedrijf, de E&W installateurs en diverse adviseurs hebben we deze gerealiseerd”, aldus Jeffrey van der Krogt, Project Manager bij Kloosterboer.