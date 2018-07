Gebiedsontwikkeling in Ede met 68 energiezuinige woningen

In deelplan De Zouterij OP ENKA in Ede worden 68 energiezuinige woningen gerealiseerd. Alle woningen zijn verkocht en worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd.

Op het vlak van verduurzaming zijn diverse zaken te melden. Zo worden de woningen aangesloten op een groen warmtenet, dat voor 85% minder CO 2 -uitstoot zorgt. Daarnaast wordt biomassa omgezet naar energie, die via het warmtenet naar de woningen wordt geleid. Hiermee gaan de woningen #VanGasLos en is er geen gasinstallatie of cv-ketel meer nodig.

Bewoners kunnen met de keuze voor extra zonnepanelen hun huis energieneutraal maken. In het laatste geval kan bij normaal huishoudelijk gebruik worden voorzien in de energiebehoefte voor elektra, verwarming en warm water.

In het vierde kwartaal van 2018 start de verkoop van nog eens 38 woningen (De Zouterij fase 2) langs de Enkalaan. Sinds de start van het eerste project in de gebiedsontwikkeling OP ENKA zijn nu bijna 700 woningen opgeleverd of in aanbouw. De bouw is in handen van BAM Wonen. Meer informatie over het project is te vinden op de website van OP ENKA.