Biologische supermarktketen krijgt ‘Excellent’ distributiecentrum 

In Veghel start Van der Heijden bouw en ontwikkeling over een paar weken met de nieuwbouw voor Udea/Ekoplaza. Het gaat om geconditioneerde warehousing inclusief een kantoorgebouw met een totaal oppervlak van ongeveer 32.000 vierkante meter.

Het nieuwe distributiecentrum is een omvangrijk en duurzaam project, dat voldoet aan de certificering ‘BREEAM Excellent’. “Hiermee overstijgt het pand de Nederlandse duurzaamheidsnorm. Het is een grote uitdaging als het gaat om het voortraject én de uitvoering’’, aldus projectleider Noud Leijen, die vanaf schetsontwerp betrokken is bij het project.

Udea is de grootste totaalleverancier van biologische levensmiddelen in de Benelux én franchisegever van de biologische supermarktformule Ekoplaza. Als belangrijke voorloper in een groenere wereld, is duurzaamheid een vereiste. Het nieuwe distributiecentrum bevat daarom de certificering ‘BREEAM Excellent’.

Slim uitgedacht

Het distributiecentrum gaat dienen als op- en overslagpunt voor alle verkoopproducten, van gekoelde- en bevroren producten tot kruidenierswaren. ‘’Er zit veel variëteit in de manier van opslag. Dat wil zeggen dat het niet zomaar een grote hal wordt waarin je van alles kunt zetten, maar dat er echt temperatuurzones worden gerealiseerd waarin verschillende producten worden opgeslagen’’, vertelt Noud. Dit maakt het voor Udea mogelijk om de opslag van het hele assortiment aan levensmiddelen onder één dak te brengen.

Functioneel

Het gebouw is ontworpen door DENC Oisterwijk. ‘’We denken vanaf het eerste moment mee vanuit onze kennis en ervaring en geven invulling aan de functionaliteit van de installaties. Zo moet het voor Udea functioneel- en natuurlijk zo voordelig mogelijk zijn. Ook in gebruik’’, aldus Leijen.

Tot slot wordt een gedeelte van het magazijn met meerdere temperatuurzones volledig geautomatiseerd. Een moderne oplossing die ervoor zorgt dat er meer omzet per m2 kan worden gerealiseerd. Van der Lande neemt dat voor haar rekening.

Het nieuwe distributiecentrum wordt naar verwachting in april 2019 opgeleverd.

Artist impressions: DENC