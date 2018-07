Bouw duurzame nieuwbouwwoningen in Veldhoven van start

In Veldhoven is gisteren het startsein gegeven voor de bouw van 34 duurzame en aardgasvrije koopwoningen. Ze worden gebouwd op de voormalige locatie van touringcarbedrijf ‘Van Gerwen’ aan de Provincialeweg. Ter ere van de familie en het bedrijf heeft dit nieuwbouwproject de naam ‘Hof van Gerwen’ gekregen.

De woningen worden BAM Wonen Zuid gebouw. Ze worden uitgevoerd in karakteristieke jaren dertig architectuurstijl en in een groene omgeving gebouwd. Ook krijgen de woningen - met een EPC van minder dan 0,26 - geen gasaansluiting en worden ze door middel van een warmtepomp voorzien van verwarming en warm tapwater. De unieke historische locatie in combinatie met moderne, duurzame bouwtechnieken maakt dat wonen in het Hof van Gerwen garant staat voor authenticiteit, comfort met alle faciliteiten binnen handbereik.

Tijdcapsule begraven

Wethouder Ad van den Oever en Frans Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen, hebben samen met de toekomstige bewoners en andere betrokken partijen een tijdcapsule begraven. Wethouder Ad van den Oever heeft een artikel over het eerste gasloze nieuwbouw project in Veldhoven aan de tijdcapsule toegevoegd. ‘Hof van Gerwen is het eerste project dat gasloos wordt uitgevoerd in Veldhoven. Mooi om te zien dat dit door een goede samenwerking tussen de familie van Gerwen, BAM Wonen en de gemeente Veldhoven gerealiseerd wordt.’

'Einde van gastijdperk'

Frans Fonteijn heeft namens BAM Wonen de capsule gevuld met een zelfgeschreven artikel over het einde van het gastijdperk: 'We zijn blij dat we deze grond van de familie van Gerwen hebben gekocht en trots op dit duurzame gasloze nieuwbouwproject.’ Familie Van Gerwen heeft de geschiedenis van het familiebedrijf in de tijdcapsule gestopt en toekomstige bewoners handgeschreven brieven en foto’s. Met deze handeling wil BAM Wonen de historie bewaren en met de diverse voorwerpen geven we toekomstige historici, slopers en bouwers een duidelijk beeld van het leven van nu.

Naar verwachting worden de woningen in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd.