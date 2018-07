Video: 2nd skin-concept brengt jaren 50 woningen naar NoM

Twaalf woningen uit 1952 kregen een forse upgrade naar Nul op de Meter-niveau. Met een ‘2nd skin-concept’ kregen de woningen een tweede huid.

Naast de vernieuwde jas zijn de installaties onderworpen aan een flinke vernieuwing. Zo werd het gehele dak volgelegd met zonnepanelen en is er geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van een milieuvriendelijk multiwarmtepompsysteem voor de verwarming en warm water.

In bovenstaande video vertelt Arco Knoester van Itho Daalderop over de samenwerking met onder andere Waterweg Wonen, BIK Bouw, TU Delft, Kingspan en Sto Isoned. “Itho Daalderop, Kingspan en Sto Isoned konden veel kennis en kunde inbrengen”, vertelt Onno de Wal van BIK Bouw. “Samen hebben we gezorgd voor een goed geïsoleerde schil, zodat de energievraag laag bleef. Met een beperkte opwekking van energie op het dak hebben we toch NoM kunnen realiseren.”

