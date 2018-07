Ouderenzorgorganisatie zet in op duurzaamheid

Foto: door de auteur, Ton de Kort

'Omdat goede zorg heel persoonlijk is’ is het motto van ouderenzorgorganisatie Zorgbalans, actief in Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Die goede zorg vertaalt zich óók in een goed onderkomen. Een treffend voorbeeld daarvan is de nieuwbouw op de locaties Horstendaal en Saanensduin in Bennebroek, sinds medio juni in gebruik: zonder gasaansluiting, mét 500 zonnepanelen en met triple glas. “Dit is het pareltje aan onze kroon qua duurzaamheid, voor groepswonen met dementie.”

Manager Vastgoed Rob Huijsmans van Zorgbalans laat met gepaste trots zien wat zijn organisatie in Bennebroek, gemeente Bloemendaal, heeft weten te realiseren. Daarmee zet Zorgbalans weer een nadrukkelijke stap in de al in 2010 gestelde ambities. “We hebben toen een doelstelling geformuleerd op het gebied van de verduurzaming van ons energiegebruik”, vertelt Huijsmans. “We willen op dat vlak in 2020 20 procent bespaard hebben.”

Daarvoor ging Zorgbalans aan de slag met de transitie van de vastgoedportefeuille. “Waar we konden hebben we maatregelen genomen, van het vervangen van cv-ketels tot het vergroten van bewustwording. De conclusie was dat het afstoten van oudere panden voor nieuwbouw verreweg de meeste zoden aan de dijk zette. Daarmee realiseer je de grote klappers.”

