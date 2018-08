Kerckebosch in Zeist is circulaire proeftuin

In de vernieuwde wijk Kerckebosch in Zeist krijgen nieuwe ontwikkelingen een kans. Het moet een circulaire wijk worden en een proeftuin voor duurzame experimenten.

“Om verder te komen moet je nieuwe dingen uitproberen”, geeft directeur Evert Jan Roelofsen van Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch aan. “Daarom kijken we in Kerckebosch Zeist hoe we de dingen duurzamer kunnen aanpakken.” Ontwikkelingen die onder andere spelen in de wijk zijn het uitzuiveren van cement en grind uit sloopafval en opnieuw gebruiken en het opwekken van energie met planten.

De inzet op het duurzame alternatief voor nieuw cement is een test. “Nieuw cement bestellen is nu nog voordeliger. Maar uiteindelijk raken onze grondstoffen op, dus moeten we wel duurzame alternatieven vinden.” Om die reden wordt ook ingezet op hernieuwbare energie, op een unieke manier opgewekt. Op het Energieplein in Kerckebosch kunnen jongeren hun smartphone opladen met energie uit onder andere 4000 planten met plant-e technologie.

Op dit moment wordt onderzocht of betonplaten uit een sloopflat bruikbaar zijn voor toepassing in de openbare ruimte. Ook het ontwikkelen van een circulair woonbuurtje behoort tot de ambities. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van de wijk. Er komen 800 – 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types.