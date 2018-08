Duurzaam en circulair hotel in Amsterdam Noord

Het Yotel Amsterdam moet zowel duurzaam als circulair worden, waarbij bezoekers worden aangemoedigd om een gezonde levensstijl aan te houden.

“We zijn verheugd om te beginnen met de bouw van dit spannende, kwalitatieve en overwegend circulaire hotel”, geeft medeoprichter Dirk Dekker van Being Development aan. “Het is ons doel om een inclusieve en positieve omgeving te creëren, waar internationale bezoekers in contact komen met de lokale gemeenschap.”

Bij de ontwikkeling worden de leidende principes van het Circulaire Manifest Buiksloterham aangehouden en is er sprake van een modulaire constructie. Op het gebied van circulariteit zijn er diverse ambities geformuleerd in het manifest. Zo moet Buiksloterham zelfvoorzienend zijn op energiegebied, wordt het een ‘zero waste’-buurt en worden ecosystemen geregenereerd.

Het hotel streeft daarnaast naar een BREEAM-NL Excellent beoordeling, met een beoordeling van 78,8% op het onderdeel ‘Design’. Betrokken bij de realisatie zijn onder andere Duurzaam Gebouwd-partner IMd Raadgevende Ingenieurs. Naast ontwikkelaar Being Development is als architect Studioninedots onderdeel van het bouwteam. Dankzij een snel en modulair bouwproces kunnen de deuren van Yotel Amsterdam in de zomer van 2019 al open.