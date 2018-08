Transformatie naar gezonde en duurzame sociale huurwoningen

In Houten wordt een kantoorpand getransformeerd naar 74 gasloze sociale huurwoningen. De woningen worden voorzien van vloerverwarming en het all-electric concept van Inventum.

De schaarste op het gebied van woningruimte maakt transformaties interessant en noodzakelijk. Na de transformatie staan er in Houten frisse en gezonde woningen. Het totaalconcept Ecolution voorziet de woning van volledige mechanische ventilatie. De oplossing wint warmte terug uit de ventilatielucht via een warmtepomp en deze warmte wordt op z’n beurt weer ingezet voor de verwarming van de woningen en de voorziening van het tapwater.

Belangrijk punt bij de transformatie is de ruimte die de Ecolution in beslag neemt: slechts 1 vierkante meter. De oplossing is er in een hybride als all-electric variant en is niet alleen op transformatieprojecten van toepassing. Ook voor nieuwbouw als Nul-op-de-Meter renovaties kan dit worden ingezet.