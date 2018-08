Vijflaags appartementen nul op de meter gerealiseerd

Woonstichting ’thuis en BAM Wonen hebben in het Brabantse Best 48 nul-op-de-meter-appartementen ‘De Willem’ en ‘de Zwijger’ opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Woonstichting ’thuis, NB Architecten en BAM Wonen ontwikkelden samen deze sociale NOM-huurwoningen samen. De gebouwen voorzien zichzelf in alle energie die nodig is. Om voldoende energie op te wekken voor alle bewoners zijn niet alleen zonnepanelen op het dak geplaatst maar ook zijn er dunne film panelen tegen de speciaal hiervoor ontworpen gevels geplaatst.

Individuele warmtepompen

Alle 48 woningen worden gemonitord conform NOM-keur. Tevens worden de hemelwaterafvoeren niet rechtstreeks op het riool gekoppeld, maar op een wadi aangesloten om het gemeenteriool te ontlasten bij flinke regenbuien. Ook zijn alle appartementen van individuele warmtepompen met bodemlussen, balansventilatie en een individuele omvormer voorzien. De combinatie met de WKO installatie maakt dat de appartementen gasloos zijn en bijdragen aan de CO 2 doelstellingen voor 2050.

"Tesla onder het wonen"

Frans Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen, licht toe: ‘Het project alleen is niet uniek, maar vooral ook het proces en de samenwerking maakt dit project bijzonder. Drie duurzaamheidskoplopers die hun krachten bundelen, met een gemeenschappelijk doel. De appartementen die er nu staan daar zijn wij erg trots op. De Willem en de Zwijger de “Tesla onder het wonen”. Dit vraagt om meer.'

Geselecteerde huurders

De meeste huurders hebben een appartement gekregen via een standaard verhuurprocedure. Zeven bewoners zijn echter geselecteerd via een bijzondere toewijzingsprocedure. Zij zijn geselecteerd vanwege hun ‘groene’ hart. Arjan Vogels, die vandaag zijn sleutel ontvangt, is één van deze huurders en gaat de andere bewoners ook enthousiasmeren: 'Ik ben opgegroeid in het buitengebied en geniet graag van de natuur. Daarom vind ik het belangrijk om duurzaam met de natuur om te gaan. Het wonen in dit appartement past helemaal bij mij. Ik ben superblij met het appartement. Ik wil graag duurzaam leven en maak ook graag anderen hier enthousiast voor.'