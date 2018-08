Duurzame huurwoningen voor middeninkomens bij Amstelstation

Tegenover het Amstelstation worden 200 huurwoningen gebouwd. Hiervan is ongeveer 80% bestemd voor middeninkomens, 20% zijn woningen in de vrije sector huur. Onlangs is de bouw van de woonblokken definitief gegund aan ontwikkelaar MRP Development en VenhoevenCS architecture+urbanism. De woningen zullen in 2022 worden opgeleverd.

Een deel van de middensegment huurwoningen is geschikt voor (grotere) gezinnen dankzij een gemiddelde woninggrootte van 140 m2. Op straatniveau komen verschillende maatschappelijke- en commerciële voorzieningen zoals een supermarkt, horeca, broedplaatsen voor kunstenaars, Spirit en een centrum voor huiswerkbegeleiding.

Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen): “Deze huurwoningen zijn hard nodig om aan mensen met middeninkomens voldoende betaalbare woonruimte te bieden. Amsterdam moet een stad blijven waar voor iedereen plek is om te wonen, ongeacht of je een laag, een gemiddeld of een hoog inkomen hebt.”

Duurzaam

Er is veel aandacht voor duurzaam bouwen en wonen in Amsterdam. Een belangrijk onderdeel in de definitieve selectie van deze tender was duurzaamheid. Op de daken van de twee gebouwen en in de gezamenlijke tuinen komen een toekomstbestendige waterberging en water-hergebruikmethodes, voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten. Ook komen er zonnepanelen op de daken voor het opwekken van stroom.

Middeninkomens

Bart Meijer, CEO MRP Development: “Dit project voegt iets toe aan de stad. Niet alleen vanwege het toekomstbestendige ontwerp en de duurzame uitstraling, maar even zozeer vanuit volkshuisvestelijk oogpunt. Dit project houdt de stad toegankelijk voor de middeninkomens.”

Amstelstation

Het Amstelstation en de directe omgeving worden grondig gerenoveerd en heringericht. Daarvoor wordt samengewerkt met ProRail, NS, Vervoerregio Amsterdam en GVB. Er komen een nieuwe tramlus, vernieuwd voorplein en een uitgebreide ondergrondse fietsparkeergarage. Het busstation is al opgeleverd en het nieuwe tramstation wordt eind augustus 2018 in gebruik genomen. De complete herinrichting en de renovatie van het stationsgebouw zijn in 2023 gereed.