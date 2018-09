Bouw van remontabel hoofdkantoor Triodos gestart

De bouw van de stabiliserende kern van het nieuwe kantoor van Triodos Bank in Driebergen is onlangs gestart. Deze kern bestaat volledig uit hout en is waarschijnlijk de grootste houten gebouwkern in Nederland. Er is hiervoor gekozen omdat dit onderdeel is van de duurzame bouw van dit kantoor. Dit kantoor is namelijk remontabel: na de levensduur is het kantoor geheel te demonteren en opnieuw te gebruiken.

TBI-onderneming J.P. van Eesteren voert deze bouw uit, in opdracht van JOIN, de joint venture van Triodos Bank en OVG Real Estate. Hierin huist straks Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management.

Het eerste deel is 3,5 meter breed en 15 meter hoog. Deze wand maakt deel uit van de kern van de toren met vier verdiepingen. Het kantoor krijgt namelijk drie torens van respectievelijk drie, vier en zes bouwlagen.

De kern, prefab in delen aangeleverd door houtleverancier Derix Gelijmde Houtconstructies, wordt via houten vloeren verbonden met de stalen vliesgevelconstructie. Het nieuwe kantoor, een ontwerp van RAU Architecten, is remontabel en voldoet aan de hoogste duurzaamheidscertificering: BREEAM Outstanding. Op het moment dat het gebouw aan het einde van zijn levensduur is, wordt het gedemonteerd, en kan het elders opnieuw worden gebouwd of (in delen) hergebruikt binnen andere projecten.

Van bouwplaats naar montageplaats

Omdat er wordt gebouwd in de Ecologische Hoofdstructuur, wordt het nieuwe kantoor zo veel mogelijk geprefabriceerd en op de bouwlocatie in elkaar gezet. Dit zorgt ervoor dat er op dagelijkse basis een relatief kleine bezetting op de bouwlocatie nodig is.

Materialenpaspoort

Voor BREEAM Outstanding legt het team alle onderdelen en stappen van het bouwproces vast. Op het Triodos-project gaat dit vastleggen nog een stuk verder. Alle materialen die voor het gebouw worden gebruikt (dus ook de materialen waaruit onderdelen zoals de kernwanden zijn opgebouwd) worden vastgelegd in Madaster. Dit is een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het resultaat is dat er van het gebouw straks een compleet materialenpaspoort bestaat.

Aangezien het gebouw in 3D BIM is gemodelleerd, is het volledig duidelijk welke materialen er exact zijn toegepast. Van letterlijk elk onderdeel van het gebouw zijn kenmerken als de afmetingen, het gewicht, type en materiaal vastgelegd. Zo kunnen alle materialen in de toekomst op een hoogwaardige manier worden hergebruikt.



