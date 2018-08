Transformatie van historisch schoolgebouw tot bibliotheek

School 7, de nieuwe multifunctionele bibliotheek in Den Helder, is in 2017 door het publiek en een vakjury uitgeroepen tot “Beste Bibliotheek” van Nederland. De school won de award 'Public Library of the Year'. Wat maakt deze bibliotheek zo speciaal dat zij zo bijzonder wordt gewaardeerd? De variatie in boekenkasten, raampartijen, doorgangen en rustige zithoekjes maken het verblijf aangenaam in wat wel ‘de nieuwe huiskamer van de stad’ wordt genoemd. Eyecatcher is de houten trap (tribune) en het kunstwerk van Ruud van de Wint.

Evelien van Veen, directeur van Van Veen Architecten: “We hebben met ons ontwerp bij de Europese aanbesteding in 2012 ons sterk gemaakt voor het maximale behoud van het bestaande schoolgebouw. Voor zover mogelijk hebben we aansluiting gezocht bij het stedenbouwkundige plan van West-8 waarin de herontwikkeling staat beschreven van de Beatrixstraat(winkelstraat) die het stationsgebied verbindt met het historische Willemsoord.” Evelien van Veen voegt eraan toe dat het plan spreekt over een stepping-stone-theorie, een verbinding tussen de twee gebieden, waarbij de nieuwe bibliotheek is benoemd tot ‘De nieuwe huiskamer van de stad”. Het laatste is volgens haar één van de doorslaggevende aspecten waarom met name dit project tot de genomineerde bibliotheken bij de verkiezing “Public Library of Year Award” behoort. “Daarnaast gaat het om een relatief bescheiden project dat wel een schoolvoorbeeld is van een ingrijpende transformatie.” Evelien van Veen legt uit dat het ontwerp van de geïntegreerde gebouwen ook rekening heeft gehouden met eventueel hergebruik als kantoor.

Toegankelijkheid en duurzaamheid

Onderscheidend is dat de nieuwbouw van de bibliotheek optimaal geïntegreerd is met het gemeentelijk monument, schoolgebouw School 7. De structuur van leslokalen, gangen en toiletten is intact gelaten, terwijl ook de karakteristieke gevel en raampartijen werden gehandhaafd. Met gevoel voor historisch erfgoed is een compleet nieuw gebouw gerealiseerd waarbij rekening is gehouden met zaken als toegankelijkheid, klantgerichtheid en duurzaamheid. Licht, ruimte en een verrassende indeling met veel variatie maken de bibliotheek bovendien tot een bijzonder prettig gebouw om te verblijven, te lezen of te studeren. Er zijn gevarieerde zithoekjes, werkplekken zoals computerruimten in de voormalige toiletten van de school. Naast de KopGroep Bibliotheken, hebben de Volksuniversiteit en de Historische Vereniging van Den Helder hier hun thuishaven en zijn er een leescafé Con Libros en kantoren ondergebracht.

Dinsdag 28 augustus is in Kuala Lumpur bekend geworden dat de bibliotheek van Den Helder is uitgeroepen tot de beste bibliotheek van de wereld. De nieuwbouw is een schoolvoorbeeld van een optimale integratie van nieuwbouw met een historisch gebouw, het tot gemeentelijk erfgoed benoemde schoolgebouw School-7. Bij de bouw is niet alleen zorgvuldig omgegaan met het historische karakter, ook zijn state of the art-toepassingen gebruikt, zoals Multifilm zonwering, WTW-installatie, gebruik zonnepanelen, keramische geveltegels (Koninklijke Tichelaar-Makkum). Het gebouw is ontworpen door Veen Architecten en Mars Interieurarchitecten ontwierp het interieur. De bouw is uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Dozy.

Lees in het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine meer over de transformatie van de multifunctionele bibliotheek School 7.

Tekst: Frits van Wolveren