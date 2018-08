Waterschapsbedrijf Limburg verduurzaamt met tienduizenden zonnepanelen

Het Limburgse afvalwater wordt vanaf 2019 nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Als start worden vier zonneweiden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek vandaag in gebruik genomen. Hier gaan in totaal 5.628 panelen hun duurzame werk doen. Ook het dak van het bedrijfsgebouw is voorzien van zonnepanelen.

Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap ruimschoots de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken, zoals de waterschappen in het convenant met de Rijksoverheid hebben afgesproken.

Na Hoensbroek zullen de overige rioolwaterzuiveringsinstallaties worden voorzien van zonnepanelen. Gestart wordt in Zuid-Limburg, waarna de zonnepanelen op de installaties vanaf Gennep tot Susteren worden geïnstalleerd. Het streven is erop gericht dat begin 2019 op alle 17 installaties zonnepanelen hun mooie werk doen.

1,8 miljoen kWh per jaar

Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg : “Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Hoensbroek gaan jaarlijks een bijdrage leveren van circa 1,8 miljoen kWh aan duurzaam opgewekte energie. Met de uitvoering van deze en andere verduurzamingsprojecten zullen we in 2020 al bijna 50% van ons energieverbruik duurzaam opwekken. Het is onze ambitie om in 2025 volledig energieneutraal te zijn”, zo besluit Bouts.

Biogas

Zuiveren van afvalwater kost veel energie. “Tot de realisatie van dit zonnepanelenproject in Hoensbroek, wekten we ruim 30% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op”, vertelt Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg. “Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming.”

Om alle 33.000 zonnepanelen te plaatsen is een bedrag benodig van € 14,5 miljoen. Het zonnepanelenproject is SDE+ gesubsidieerd en wordt uitgevoerd door Volta Limburg.