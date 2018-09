Grootste drijvend zonnepark van Europa in Lingewaard

Met 6.150 panelen die drijven op een gietwaterbassin is Drijvend Zonnepark Lingewaard het grootste drijvende zonnepark van het vasteland van Europa. Afgelopen vrijdag is het zonnepark officieel geopend. Het zonnepark wekt jaarlijks groene stroom op voor ruim 600 huishoudens.

De officiële opening van het zonnepark gebeurde door gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland en Marianne Schuurmans-Wijdeven, burgemeester van de gemeente Lingewaard. Zij onthulden bij de opening een informatiebord met een display waarop de stroomopbrengst wordt weergegeven.

Lingewaard Energie

Frans van Herwijnen, Stefan Peelen en Pieter Siekman zijn namens Lingewaard Energie de ‘drijvende krachten’ achter dit project. Zij maakten de tuinders op Bergerden, die met het water hun gewassen 'gieten', enthousiast voor hun plan. Provincie Gelderland, Oost NL, fondsmanager van Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en een crowdfunding onder burgers in de regio financierden dit park. Zonne-energiespecialist Tenten Solar plaatste alle panelen. De energie die het drijvende zonnepark opwekt, wordt door de Nijmeegse energieleverancier Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio onder de naam Lingestroom.

Toekomstmogelijkheden

In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zandwinplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins. "Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast. Voor ons is dit het eerste en zeker niet het laatste project. We zijn ook al bezig met het opzetten van een tweede zonnepark op een plas bij knooppunt Ressen. Zo dragen we als energiecoöperatie bij aan de energietransitie", zegt Siekman.