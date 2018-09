Foods Innovation Centre krijgt BREEAM-NL Outstanding

De bouw van het nieuwe Global Foods Innovation Centre van Unilever voor gezonde en duurzame voedingsinnovaties heeft het hoogste punt bereikt. Het state of the art gebouw - centraal gelegen op de Wageningen Campus – heeft tevens het BREEAM-NL Outstanding certificaat ontvangen.

Het project op de Wageningen University & Research (WUR) wordt door bouwconcern Dura Vermeer gerealiseerd naar ontwerp van Paul de Ruiter Architects.

Door het slim integreren van diverse innovatieve technieken die bijdragen aan de gezondheid van de omgeving en de gebruikers, heeft het ontwerp van het Global Foods Innovation Centre een van de hoogste BREEAM-scores ter wereld voor onderzoeksgebouwen behaald.

Duurzaam

Het Global Foods Innovation Centre van 18.000 m2 bestaat uit een Pilot Plant, een Food & Customer Experience en twee verdiepingen met kantoren en laboratoria. In de Pilot Plant, een mini-fabriek, vindt de proefproductie van nieuwe producten in beperkte volumes plaats. Onder het gehele pand is een parkeergarage gesitueerd die voor zowel de medewerkers van Unilever als voor de Wageningen University & Research toegankelijk is.

Innovatieve technieken

Door de integratie van verschillende functies in één pand biedt het gebouw vanaf medio 2019 een inspirerende werkomgeving waarbij kennisuitwisseling tussen Unilever, de WUR, kenniscentra, startups en andere bedrijven centraal staat. Dankzij diverse innovatieve technieken en een efficiënte indeling die beweging en ontmoeting stimuleert, draagt het Unilever daarnaast bij aan de gezondheid en het welzijn van de omgeving en de medewerkers en gebruikers van het gebouw.

Oplevering medio 2019

In september start het team van Dura Vermeer Bouw Hengelo met de vliesgevels en in oktober worden de binnenwanden van dit duurzame gebouw geplaatst. Na de oplevering in het tweede kwartaal van 2019 opent het Global Foods Innovation Centre naar verwachting medio 2019 haar deuren.