98% hergebruikte materialen in duurzame gemeentehuis Woerden

Het duurzame en circulaire gemeentehuis van Woerden is opgeleverd. Na de transformatie pronkt het gemeentehuis met een energielabel A+++. Maar liefst 98% van de vrijgekomen materialen bij de sloop zijn hergebruikt.

Betrokken bij het project is Duurzaam Gebouwd-partner abcnova, verantwoordelijk voor het projectmanagement en directievoering van de renovatie van het gemeentehuis, de transitie naar Het Nieuwe Werken en het facilitair management. Het gemeentehuis heeft een belangrijke transformatie ondergaan. Van een donker en gesloten karakter naar een licht en transparant ontwerp met veel glas en daardoor daglicht. De renovatie wordt gekenmerkt door duurzaamheid en circulariteit. Daarmee sluit het aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Woerden. In een eerder gepubliceerd artikel besteedden we al aandacht aan de overige duurzaamheidsmaatregelen. Lees dat artikel als je meer informatie wilt over de toegepaste innovaties.

Kostenneutraal renoveren

Het gemeentehuis is tot casco gestript en gaat van energielabel G+ naar A+++. 98% van de vrijkomende materialen zijn bij de sloop hergebruikt. Eén van de belangrijke kaders vanuit de gemeenteraad was dat de transformatie van het gemeentehuis nooit méér mocht kosten dan de exploitatie van het ‘oude’ gemeentehuis. Dat is gelukt, mede door het duurzame en energiezuinige ontwerp en de invoering van het nieuwe werken, waardoor de huisvestingsbehoefte van 14.000 m2 naar 8.000 m2 is teruggebracht.

Regionaal Historisch Centrum

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard vindt ook zijn plek in het nieuwe gebouw. Hiermee wordt het archief uitgebreid naar maar liefst 7,3 kilometer met een archiefbunker die voldoet aan alle eisen van de Rijksarchiefdienst. Het RHC krijgt hiermee een belangrijke plek in het gebouw.