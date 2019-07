Gezonde werkomgeving hoogste prioriteit voor nieuwbouw BESIX Dordrecht

‘Een ingetogen duurzaam gebouw met aandacht voor gezondheid en welzijn’. Zo kan het kantoor van BESIX in Dordrecht het best worden omschreven. Een open en licht gebouw met levend groen, waar medewerkers comfortabel kunnen werken. We interviewen projectleider Kiki van der Veen van VIAC adviseurs om achter de details van de duurzaamheidsambities te komen.

Die blijken groots en breed. Duurzaam Gebouwd-partner VIAC was betrokken bij het project vanaf de voorlopig ontwerpfase en gaf zijn visie op installatietechnische en bouwfysische aspecten. “In 2017 werden we door BESIX, een internationale aannemer, benaderd met een mooie uitdaging: de verduurzaming van het kantoor in Dordrecht. Het doel was duidelijk: een gezond gebouw voor de medewerkers van het bedrijf.”

Koelsysteem met klimaatklasse A

Samen met de architect, RoosRos architecten, werden bouwkundige aspecten bekeken zoals lichtinval, opwarming van het gebouw en reacties van ruimtes op de zonuren. Met de Trias Energetica in het achterhoofd en simulatieberekeningen kwamen passende oplossingen naar voren. “We adviseerden om een zeer goede binnenzonwering toe te passen, in combinatie met een verwarmings- en koelsysteem dat voldoet aan klimaatklasse A. Er zijn grote glazen gevels waar we rekening mee moesten houden. ”

Diezelfde openheid zorgt voor een koelvraag. Die is vanzelfsprekend niet overal in het gebouw gelijk. “Afhankelijk van de opwarming van ruimtes kan er in de westelijke gevels sprake zijn van een warmtevraag, terwijl aan de andere kant van het gebouw juist verkoeling nodig is. Om die reden passen we een VRF-systeem toe, waarmee we decentraal kunnen sturen op warmte en koudevraag. We ondersteunen het systeem met vloerverwarming, om het comfort verder te verhogen. Met deze toepassingen vullen we de comfortvraag goed in, een belangrijke uitdaging in deze case.”

Morfologisch overzicht

Gedurende het proces bleef de opdrachtgever goed in beeld. In een overzichtsmatrix stonden diverse parameters en systemen waar het projectteam uit kon kiezen. “We werkten met een morfologisch overzicht dat we samen met BESIX doorspraken. Uitgangspunt hierbij was de bepaling of de maatregelen en de uitkomsten hiervan aansloten op de wensen.” Door deze hechte samenwerking was bijsturen mogelijk. “We wilden niet alleen met een uitkomst komen, maar ook met elkaar meedenken om tot een optimale besluitvorming te komen. Zo hebben we het over verschillende paden gehad, waaronder ook BREEAM en WELL.”

Uit de matrix kwamen waarderingen, die dienden als vertrekpunt voor een beslissing. Hierbij speelde beleving een belangrijke rol. “Door middel van tekeningen en simulaties neem je partijen mee in het denkproces en laat je zien wat er mogelijk is. Het is belangrijk om elkaar te blijven enthousiasmeren en ook op dit vlak de verbinding te houden. We hebben de tekeningen uitgewerkt in BIM.

Dat heeft verschillende voordelen. Zo is het eenvoudig om te laten zien hoe een project eruit komt te zien, welke materialen er worden gebruikt en de mate van flexibiliteit die je hebt.”

Gebruikers meenemen in proces

Ook gebruikers kregen een rol in het proces. Dankzij workshops werd waardevolle informatie ingewonnen over de wensen op de werkvloer. “We zijn met verschillende afdelingen om de tafel gegaan. Dit om af te stemmen waar in het bestaande gebouw verbeterpunten schuilden. Daarnaast hebben we concrete vragen gesteld over wat deze mensen willen zien in het nieuwe gebouw. We kregen vanzelfsprekend erg wisselende reacties, maar de betrokkenheid was groot. Door verwachtingen te horen over het nieuwe gebouw konden we hier op de juiste manier op inspelen.”

Het kantoor van BESIX in Dordrecht kenmerkt zich door grote glazen gevels.

Kennisdelen met fabrikanten

Ook fabrikanten werden betrokken bij het proces en deelden kennis. “Het was vanaf het begin duidelijk dat installaties een kritische succesfactor waren bij dit project. We vonden het dan ook belangrijk om nauw samen te werken met fabrikanten en ze daarin mee te nemen. Samen met Duurzaam Gebouwd-partner Daikin zijn we naar een referentieproject geweest. Je kunt het zien als een excursie: we gingen kijken hoe technieken daar tot tevredenheid van gebruikers leidden. We hebben bijvoorbeeld de beslissing genomen om meer voelers toe te passen bij het kantoor van BESIX. Dit geeft nogmaals aan dat samenwerking en beleving belangrijke instrumenten zijn om tot een succesvol project te komen.”

VIAC adviseurs is een adviesbureau voor installatietechniek en bouwfysica, dat creativiteit en innovativiteit combineert om gebouwen gezonder, duurzamer en comfortabeler te maken. Onderaan dit artikel vind je het partnerprofiel. Hier vind je meer informatie over deze partner.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: VIAC adviseurs