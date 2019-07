Berckelbosch wordt energieneutraal en filtert fijnstof

Gebiedsontwikkeling Berckelbosch in Eindhoven krijgt binnen het deelplan ‘Chopin’ 20 energieneutrale en gasloze woningen. Bijzonder is de combinatie van jaren 30 architectuur en de uitstraling die dit meebrengt en de duurzame en gezonde eigenschappen.

Het ontwerp voor de woningen werd verzorgd door Weusten Liedenbaum Architecten uit Arnhem: extra hoge en steile kappen met diepe overstekken kenmerken de ontwikkeling. De 20 woningen zijn een onderdeel van de totale wijkbezetting van 950 woningen en er wordt nadrukkelijk ingezet op duurzaamheid, ruim en groen wonen.

Biodiversiteit bevorderen

Dat doet Ballast Nedam Development onder andere door samen te werken met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging. Biodiversiteit in de wijk wordt bevorderd door duurzame inbouwstenen voor vogels en vleermuizen in de woningen. “We zijn ambassadeur van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en werken die onder andere uit in onze projecten”, geeft Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars aan, tevens directeur Ballast Nedam Development.

Optimale luchtvochtigheid en fijnstoffiltering

In dit project uit zich dat onder andere in energieneutrale en gasloze woningen, waarbij iedere woning een lucht-water warmtepomp krijgt. “Onze doelstelling is om integraal en inclusief duurzaam te bouwen. Dat uit zich onder andere in de manier waarop we biodiversiteit omarmen, maar ook het thema gezondheid uitwerken in de woning.” Zo is het voor bewoners mogelijk om te kiezen voor het ventilatieconcept Pure Air, dat zorgt voor een schone binnenlucht, optimale luchtvochtigheid en fijnstoffiltering. Over Pure Air en de ambities erachter hoor je vanuit Duurzaam Gebouwd binnenkort meer.

Over de architectuur en de woningtypen lees je meer op de officiële website van Berckelbosch.