Triodos Bank betrekt binnenkort extreem duurzaam gebouw

Om het groeiend aantal werknemers te huisvesten, opent Triodos Bank een nieuw kantoor op landgoed De Reehorst. Op de plek waar de bank is ontstaan, naast NS-station Driebergen-Zeist, komt een méér dan duurzaam kantoor.

Het project, ontwikkeld door EDGE samen met Triodos Bank, is optimaal ingepast in de natuurlijke omgeving en geeft op verschillende manieren een nieuwe impuls aan het landgoed en de ecologische hoofdstructuur. J.P. van Eesteren was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de realisatie van het project. RAU architecten tekende voor het ontwerp van het gebouw.

Het gehele landgoed is ontwikkeld volgens de visie dat natuur, cultuur en economie met elkaar in balans zijn. Het innovatieve ontwerp van het nieuwe kantoor is gebaseerd op principes uit biomimicry en de circulaire economie. Dat betekent bijvoorbeeld dat het ontwerp en de productie van materialen zijn gebaseerd op structuren uit de natuur.

Boomgrenzen

Bij aanvang van de ontwerpfase zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van ecologie, cultuurhistorie, archeologie, bomen, bodem, water en verkeer. Als gevolg daarvan is bijvoorbeeld bij het bepalen van de plaats van het gebouw rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen op het landgoed (minimale afstand van tien meter tot bosrand). De hoogte van het gebouw is beperkt tot 25 meter, rekening houdend met de boomgrenzen in de directe omgeving van het gebouw.

De bouw van het kantoor, dat is onderverdeeld in drie torens, is uitgevoerd door J.P. van Eesteren. Het gedeelte van het gebouw dat het dichtst bij de zichtlijnen van het landgoed komt is één verdieping hoog. Richting de bosrand loopt het gebouw op in hoogte tot maximaal vijf verdiepingen.

De kern van het gebouw is gemaakt van hout, wat uniek is in Nederland. Deze kern en de plafonds zijn geïnspireerd op de vorm van een paddenstoel. Door te kiezen voor zo min mogelijk materialen ontstaat er een maximale beleving van het grotere geheel.

De groendaken hebben een waterbufferende werking. In de zomer heeft het groendak een verkoelende werking. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt in het gebouw voor het doorspoelen van toiletten. De gevels zijn volledig van glas. Dit zorgt voor optimale transparantie, toetreding van daglicht en een sterke relatie met het landschap.

Het gebouw is demontabel en modulair en gemaakt van duurzame en hergebruikte materialen. Het gebouw krijgt het BREEAM certificaat Outstanding.

Op 25 november nemen de medewerkers van Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management hun intrek in het gebouw.

Bron: persbericht

Foto's: Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren