“De belangen waren hier extreem”

Hoe kreeg de Bouwcombinatie EMA het voor elkaar om voor het Rijksvastgoedbedrijf binnen twee jaar het prestigieuze Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) aan de Zuidas te bouwen?

Het is Rob Steijn (Dura Vermeer) die in alle rust deze opzienbarende klus voor ons duidt. Of het nu de aanvraag van de bouwvergunning betreft, de oppervlakte (39.000 m2) of de benodigde capaciteit, in alle gevallen geldt dat het tot voor kort niet voor mogelijk werd gehouden dat zo’n gebouw in een tijdsbestek van minder dan twee jaar gebouwd kon worden.

Als directeur Bouw Midden West bij Dura Vermeer was Steijn (foto) hiervoor de eindverantwoordelijke. Zijn bedrijf vormde samen met Heijmans de Bouwcombinatie EMA. Snel en helder schetst hij hoe het bijna energieneutrale kantoorgebouw tot stand kwam. De bouw ‘buiten’ ging heel snel, aldus Steijn, maar een minstens zo grote prestatie werd geleverd tijdens het ontwerptraject.

Ontwikkelen in tenderfase

“De oplevering op 15 november 2019 kon alleen gerealiseerd worden door tijdens de tenderfase al te beginnen met het ontwikkelen”, vertelt Steijn. “Eind 2017 zijn we daarom, na de preselectie, meteen in de kerstvakantie gestart met het ontwerpen en het zoeken naar de belangrijkste partners. Dat was een extreme opgave, met heel veel aannames.

Direct werd een bouwconsortium gevormd. Dura Vermeer kan een dergelijk gebouw goed zelf ontwikkelen en bouwen, maar voor het spreiden van capaciteit en risico’s vroeg deze extreme opgave om een bepaalde vorm van samenwerking. De keuze voor Heijmans lag voor de hand. We werkten al vaker samen en zij deden ook mee met de preselectie, dus kenden de opgave al goed.”

Daarna werd het voorlopig ontwerp van de architect van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in een paar maanden tijd uitgewerkt in een bouwaanvraag. Steijn: “Daar heb je normaal een veel langere termijn voor nodig. Bovendien moest de complete installatie nog ontworpen worden. We wisten dus dat we daarna heel veel, ingecalculeerde aanpassingen moesten doen. We wisten ook zeker dat we niet binnen de normale werktijden zouden gaan werken, maar dat moesten we later nog voor elkaar zien te krijgen. Eerst was het zaak een bouwvergunning te verkrijgen, daarna kwam de vergunning voor de realisatie en het werken in de avond en nacht.”

Mensenwerk

Ondertussen waren er hechte projectteams gevormd. Gezien de hoogspanning op het project een van de essentiële ingrediënten, aldus Steijn. “We startten met het selecteren van capabele mensen uit beide bedrijven en die moesten we vervolgens ook nog laten samenwerken. Dat was echt mensenwerk, op persoonsniveau, waaraan mijn evenknie bij Heijmans en ik heel veel tijd hebben besteed.”

“Er zitten nu allemaal specialisten op dit project. Daar hebben wij ons vooral op gefocust. Wat voor type is het, hoe konden ze elkaar aanvullen? Voor die teamvorming zijn vooral gesprekken gevoerd en er deden ook gespecialiseerde bureaus mee. Later, na het winnen van de tender, hebben we met het Rijksvastgoedbedrijf een vergelijkbaar traject doorlopen.”

Terwijl het ontwerpen gewoon doorging, werd dus ook de aanbesteding binnengehaald. Met de geschetste samenwerking als een van de speerpunten. Steijn: “Bij de inschrijving hebben we ingebracht dat dit project alleen kon slagen door het echt gezamenlijk te doen. Dat was ook de insteek van het RVB. Voor ons was dit niet nieuw, omdat wij altijd zo werken. De belangen waren hier echter zo extreem en de tijd zo kort, dat moest echt de pressiecooker in. Dan is het zaak om met elkaar de belangen uit te spreken en gemeenschappelijke doelen te bepalen. En ook afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat en over de veiligheid. Dat zijn heel open sessies geweest, waar iedereen zei hoe hij in de wedstrijd zit.”

Tekst: Ysbrand Visser; beeld (EMA): Rob Acket