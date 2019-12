Parkeergarages kunnen de stad uit

In 2020 wil Ballast Nedam Parking een aantal modulaire parkeergarages een tweede leven geven. “We gaan nog meer materialen en hele garages hergebruiken”, aldus Niels van Dalen.

door Guus Puylaert

“Om te zorgen dat we onze kinderen en kleinkinderen een fijne leefomgeving kunnen nalaten”, begint Niels van Dalen, manager van Ballast Nedam Parking, “moeten we op energie en materialen besparen door slimmer en efficiënter te werk te gaan.” Hij ziet het ook in de bouw, met de huidige stikstofdiscussie en de PAS- en PFAS-normering. “Steeds staat de vraag centraal: ‘Wat is de kwaliteit van leven en wat is de belasting voor de omgeving?’ Om de omgeving niet te veel te belasten, is verduurzaming vereist.”

In de mobiliteitswereld uit zich dat in de verplaatsing van hele mobiliteitsstromen. “We ontwikkelen hubs aan de rand van de stad, waardoor de reiziger met de metro of tram naar de hub kan, waar de elektrische deelauto al voor hem klaarstaat. Dat betekent ook een transitie van bezit naar gebruik: jongeren zijn daar al aan gewend, bij ouderen moet dat nog komen. Door minder auto’s te bezitten, lossen we mogelijk ook het dichtslibbende wegennet op.”

Modulaire parkeersystemen

Het zal geen verandering zijn die in vijf jaar geregeld is, weet Van Dalen. Het is een proces van de lange adem, maar dat proces dient wel alvast in werking te worden gezet. Ballast Nedam Parking draagt daar zijn steentje aan bij, door gehele parkeergarages te hergebruiken. “Wij hebben flexibele parkeergaragesystemen ontwikkeld, ModuPark genaamd. We kunnen ze dus deels in- of uitbreiden of zelfs geheel demonteren en elders weer opbouwen.”

Dus als de automobilist de stad uit trekt, kunnen ook de parkeergarages de stad uit trekken, is de verwachting. “Waar de vraag stijgt, kunnen wij garages opbouwen en daarmee mobiliteitsproblemen oplossen. Er is geen nieuwbouw nodig, want het is volledig modulair en dus circulair.”

Natuurlijk is zo’n parkeergarage niet zomaar uit elkaar te halen. “Een beetje vloer weegt al snel 16 ton”, weet Van Dalen. “Een garage is opgebouwd uit grote stalen liggers en betonnen vloerdelen. Die kunnen we wel afzonderlijk vervangen en hergebruiken. Eigenlijk is het een soort enorme Mecano-doos.”

Verandering al in gang gezet

Eén van de garages die Ballast Nedam komend jaar gaat verplaatsen is zes jaar oud, de andere drie. De eerste ModuPark heeft Ballast Nedam in 2006 gebouwd, en de eerste verplaatsing vond plaats in 2011. “Natuurlijk, voor 2006 bouwden wij onze garages ook op traditionele wijze. Maar we leerden dat opdrachtgevers flexibele systemen wensten, dus dat zijn wij gaan ontwikkelen.” In 2019 verhuisde een parkeergarage vanuit het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft naar het Dierenpark Amersfoort.

In 2020 staan er nog drie op het programma. “Het is nu niet 100 procent zeker waar we ze heen verplaatsen, maar waar ze nu staan zijn ze óf overbodig geworden, óf is het huurcontract ten einde. En er zijn plaatsen genoeg waar de vraag heel hoog is. Dus dat is een mooie kans.” Ook voor opdrachtgevers is dit een grote kans, vindt Van Dalen. “Die hoeven alleen een gevel te vervangen, om een moderne uitstraling te behouden.”

Afval reduceren

Modulair en circulair dus, die woorden staan centraal voor het ModuPark-concept. Maar dat is wat Van Dalen betreft nog niet voldoende om duurzaam bezig te zijn. “Het is mijn persoonlijke ambitie om afval te reduceren en minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Gelukkig wordt die ambitie bedrijfsbreed gedragen. Als je nu ziet wat er soms aan karton en plastic wordt gebruikt in de bouw, dat is echt ongelofelijk. De containers puilen uit.”

Daarom wil Van Dalen ook het logistieke proces aanpakken. “We moeten met partners in gesprek om materialen anders op de bouwplaats aan te leveren. Leveranciers vinden het makkelijk om alles in grote vierkante hoeveelheden karton aan te leveren, maar wij willen dat het op maat wordt afgemeten.” En dat zal niet goedkoper zijn, maar “er is een soort andersom denken nodig in deze keten. Daar moeten we met z’n allen echt ons best voor gaan doen.”

Ten slotte wil Ballast Nedam ook kritisch met opdrachtgevers in gesprek, zegt hij. “Veel opdrachtgevers willen graag nice-to-haves in hun parkeergarages, zoals een sanitaire ruimte. Terwijl die nauwelijks gebruikt wordt en wel veel onderhoud vergt. Je moet daar goed over nadenken, vind ik. De basisfunctie van een garage blijft: parkeren. Mensen verblijven er niet. Als opdrachtgever kun je in de aanbesteding ook ambities uitspreken, en de invulling daarvan en de materiaalkeuze aan de markt laten. Als overheden de markt triggeren en belonen, dan vult de markt dat zelf wel in.”

Bron: Trendboek Mobiliteit, december 2019

Op de foto: modulaire parkeergarage, Meander Medisxh Centrum, Amersfoort (foto Ballast Nedam)