Samen innoveren voor hoogwaardige windmolens

EWT Windturbines worden uitgerust met nieuwe inbraakwerende ventilatieroosters van Renson. Daar was wel eerst stevig gezamenlijk huiswerk voor nodig.

Voor het nieuwe windpark Westeinde in Anna Paulowna (Nederland) was windturbinefabrikant EWT op zoek naar een oplossing voor bijkomende warmteverliezen in hun steeds krachtigere windturbines. Daarvoor klopte het aan bij Renson, waarmee ze zocht naar de juiste oplossing. Voorwaarde was wel dat de turbines – door die uit te rusten met ventilatieroosters – op het vlak van inbraakwerendheid niets mochten inboeten. Het eindresultaat: een doorontwikkelde oplossing op maat en langdurige nauwe betrokkenheid.

Groter vermogen

“Aanleiding voor deze samenwerking was de vergroting van het nominale vermogen van onze windturbines, van 900kW naar 1MW. Bovendien werd de ‘Net Transformator’, die normaal in een extern gebouw staat, binnenin onze turbine geplaatst. Dit zorgde voor een verdubbeling van de warmteverliezen, die we op een efficiënte manier moesten opvangen”, verduidelijkt Mechanical Engineering Manager Danny Ferket van EWT.

“Ook daarvoor was er al sprake van koeling in de windturbines, maar voor deze nieuwe configuratie volstond die niet langer. Er waren verschillende opties om daaraan tegemoet te komen, van het verhogen van het debiet tot het verkleinen van de drukval in de turbine of een ander type actieve koeling. Uiteindelijk kozen we voor het inbouwen van ventilatieroosters voor een extra impuls van koelere (buiten)lucht. Dat bleek de beste balans op te leveren tussen kosten en duurzaamheid.”

Samen aan de slag met innovatie

Keerzijde van de medaille was wel dat ventilatieroosters de inbraakwerendheid van de deuren in de windturbines zouden verminderen, terwijl in windturbines een hoop metalen zitten die gewild zijn. “Daarom waren we specifiek op zoek naar roosters die minimaal aan inbraakwerendheidsklasse RC3 voldeden, de klasse waaraan ook de deuren uit 8 tot 12mm gelaserd inox op zich al aan voldoen”, verklaart Danny Ferket. “De afmetingen van de ventilatieroosters werden uiteindelijk bepaald door de luchtsnelheid en de toelaatbare ruimte die ze in de deur van de windturbine mochten innemen.”

Ingenieurs van zowel Renson als EWT innoveerden samen naar het juiste type rooster voor deze toepassing. “Renson was flexibel en ontwikkelde roosters die aan de specifieke (inbraakwerende) producteisen voldeden. Die samenwerking verliep heel vlot en na validatie in onze testturbines en door middel van CFD-analyses, gaven we hen groen licht voor deze installatie in het windpark Westeinde in Anna Paulowna”, vertelt Danny Ferket.

