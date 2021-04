Advertorial: Van energielabel F naar A!

De isolatie-eisen die gesteld worden in de bouw zijn hoog. Goede isolatie, een hoge luchtdichtheid en het beperken van koudebruggen zijn daarin de belangrijkste stappen.

Wanden en plafonds in 353 woningen

In de Utrechtse wijk Lombok zijn de renovatiewerkzaamheden inmiddels in volle gang. Gestart is met een grootschalige woningaanpak van 353 woningen. Met behoud van de karakteristieke uitstraling worden alle huurwoningen verbeterd op het vlak van wooncomfort en energieverbruik.

De huizen stammen uit de jaren 20, zijn niet geïsoleerd en hard toe aan een opknapbeurt. Naast de verbetering van het wooncomfort krijgt het energielabel ook een boost. Zo gaan de woningen van energielabel F naar A!

Dampremmende folie voorkomt fouten

De woningen worden aan de binnenzijde geïsoleerd met FAAY W’all-in-One® PG60-system.

Dit systeem bestaat uit een combinatie van PIR verlijmd op een 9,5 mm dikke gipsplaat en biedt een hoge thermische isolatie. De PIR-plaat heeft aan beide zijden een dampremmende folielaag. Dit ‘totaalsysteem’ is makkelijk te verwerken en draagt zeker bij aan een vermindering van faalkosten.

Op lengte aangeleverd

Door het volume van de afname van panelen, grondstoffen PIR en gips, is het zowel voor Faay als voor de leveranciers ook mogelijk op de exacte lengtemaat te produceren en aan te leveren. Dit alles scheelt aanzienlijk in aanschafkosten, arbeidstijd, materiaalkosten en (zaag)afval. En zo treedt er nergens in de keten materiaalverlies op, wat de duurzaamheid ten goede komt.

Eenvoudig en snel

Dat er ook voor het Faay GP22 VO plafondsysteem is gekozen is meer dan logisch. Het snel te monteren verdekte plafondsysteem kan na plaatsing direct worden voorzien van latex verf. Naast het visuele aspect van dit plafond spelen aspecten als akoestiek, brandveiligheid en geluidsisolatie ook een belangrijke rol.

Veilig wonen

Het GP22 VO plafond heeft een geluidsisolatie van 55 dB. Aanbrengen van een verlaagd plafond heeft daarbij als voordeel dat naast geluidsverbetering ook de brandwerendheid van de vloerconstructie wordt verbeterd. In deze wijk beschikken de bovenliggende woningen nog over een houten verdiepingsvloer. De brandconstructie van het plafond dient zodanig te zijn dat deze een weerstand heeft tegen branddoorslag en brandoverslag van minimaal 30 minuten. Het plafond garandeert zo een veilige vluchtroute voor de bewoners in de bovenliggende woning.

Comfortabel

Opdrachtgever: Bo-Ex Utecht

Hoofdaannemer: Plegt-Vos

Montage: GB&O

Logistiek: BMN