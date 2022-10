17 circulaire, energieneutrale en klimaatadaptieve woningen in Helvoirt

Het college van B&W heeft de grond voor de bouw van 17 duurzame woningen in het Plan Den Hoek in Helvoirt gegund aan Van der Heijden projectontwikkeling uit Schaijk. De woningen zijn circulair, energieneutraal en klimaatadaptief. De aanbesteding werd gegund op basis van de Building Circularity Index (BCI).

De woningen vallen in het betaalbare (tot € 250.000 VON) en middeldure segment (tot € 400.000 VON). Van de drie geselecteerde inschrijvers, scoorde het concept van Van der Heijden het best op de circulaire oplossingen en haalbaarheid. ‘Wethouder Yvonne Vos is blij met het resultaat van de aanbesteding én met de keuze voor de winnende partij’, laat Van der Heijden projectontwikkeling weten.

Naast een hoge mate van duurzaamheid en circulariteit voor de woningen, is het bouwproces kort. Vos: “In dit plan komt alles bij elkaar: aantrekkelijke prijscategorieën, een korte bouwtijd én duurzaamheid. De gemeente wil de ontwikkeling van duurzame woningen stimuleren. Deze woningen zijn circulair, energieneutraal en klimaat adaptief. Dat maakt het Plan Den Hoek tot een prachtige pilot voor deze optimaal ‘groene’ woningen.”

Herkomst, herbruikbaarheid en losmaakbaarheid

Om de beste keuze te kunnen maken voor de meest circulaire woningen is de aanbesteding gegund op basis van de zogenaamde Building Circularity Index (BCI methode). Daarbij wordt gekeken naar de herkomst van materialen, de herbruikbaarheid en de losmaakbaarheid van materialen en elementen, waarbij er ook een weegfactor voor de milieu impact van materialen wordt gebruikt.

Van der Heijden projectontwikkeling benadrukt dat circulair bouwen op zich al een uitdagende opgave is. Extra uitdagend wordt het als het – zoals hier – gaat om woningen in het betaalbare en middeldure segment. Maar het is een uitdaging die het bedrijf graag en vol vertrouwen aangaat.

Demontabel casco, badkamer en meer

Volgens Herbert van der Heijden, mede-eigenaar en Duurzaam Gebouwd-expert toont het ingediende bouwconcept aan dat de ambitie haalbaar is. Onder andere door gebruik te maken van een demontabel casco van ‘groen’ beton met toevoeging van ‘biobased’, gerecyclede en recyclebare materialen. Ook de badkamer en veel andere materialen en onderdelen zijn volledig demontabel. En met de leveranciers van onder meer de vloeren, binnenwanden en dakpannen zijn terugnamegaranties afgesproken.

Daarnaast geeft Van der Heijden aan dat de woningen snel opgeleverd kunnen worden: “Onze ambitie is dat 75 dagen na de stort van de fundering de bewoners de sleutel ontvangen. Dan hebben zij een circulaire, klimaat adaptieve nul-op-de-meterwoning met veel comfort per vierkante meter”.

