“Er zijn genoeg O’s uit de IRO, als je ervoor openstaat”

Het ontrafelen van de wereld van Scope 3-emissies is een uitdagende opgave. Maar om compliant te worden, rapporteren CSRD-plichtige bedrijven ook over deze scope, die alle overige en indirecte emissies in de keten behelst. Reden genoeg voor Sander van Gelderen van Hot ITem Conclusion en Patrick de Veer van Greenaumatic om concrete voorbeelden en praktische handvaten te geven in hun sessie ‘Samen sterk: verduurzaming in de supply chain’, op de CSRD Day op 12 november 2024.

Als we Sander en Patrick van ESG-databedrijven Hot ITem Conclusion en Greenaumatic spreken, is hun enthousiasme voor de kansen die CSRD met zich meebrengt, goed te proeven. De energie die ze uitstralen sluit goed aan op de uitspraak notitie die in de samenvatting staat voor de sessie die ze geven: ‘Geen droge theorie’. Nee, in plaats daarvan kiezen de heren ervoor om open het gesprek aan te gaan met deelnemers over de ‘O’ in ‘IRO’ [Impacts, Risks, Opportunities, red.], de kansen. Die zijn er genoeg, mits je ervoor openstaat.

Laatstgenoemde is een vereiste, evenals het tijdig in actie komen om data bij elkaar te sprokkelen voor een rapportage. Patrick signaleert dat er nog steeds CSRD-plichtige bedrijven zijn die laat aan de slag gaan. “Als we elkaar ontmoeten op de CSRD Day, hebben we het eigenlijk al over rapportages over 2025. En dan moet je nú eigenlijk al beginnen met inrichten en data verzamelen.” Sander sluit zich hierbij aan: “De grote bedrijven die we adviseren, vragen zich af welke duurzaamheidskwesties belangrijk zijn, waar ze het meeste aandacht aan willen besteden. De dubbele materialiteitsanalyse helpt daar goed bij, maar is geen eenvoudige exerciti. Hierin komen zowel interne als externe risico’s en kansen naar voren.”

Niet stilzitten

Maar voordat dit zover is moet er informatie en data worden verzameld. Dat kan voor organisaties best lastig zijn. Sander: “Als data verspreid door de organisatie opgehaald wordt, dan zien we wel eens dat het bij elkaar brengen van die gegevens lang op zich laat wachten. Of er wordt met het vingertje naar bepaalde afdelingen gewezen. Ook kan één metric in ESRS invulling vragen uit 10 tot 20 datapunten uit je organisatie. Tot slot weet niet iedereen hoe ze moeten handelen voor een verbeterslag.” Dat betekent volgens Sander niet dat een organisatie daarom maar stil moet zitten: “Integendeel, begin vooral.” En Patrick voegt toe dat dit verlangt dat je als bedrijf samenwerkingen opzoekt, zowel intern als extern. “Besef je dat je in een waardeketen opereert waar je, op basis van inzichten uit data, verbeteringen kunt doorvoeren die bijvoorbeeld CO 2 -impact maken.”

Die samenwerking is voor zowel grote bedrijven als voor mkb’ers essentieel. Zo kan een grote organisatie als een bouwbedrijf hun leveranciers steeds scherpere uitvragen doen, om aan standaarden te voldoen. Patrick: “Er wordt op dit moment aardig wat gevraagd van die mkb-bedrijven. De druk is groot en ze worden meegenomen in de slipstream. Wij zorgen ervoor dat ze handvaten krijgen om aan deze vragen te voldoen.” Dat is een traject waarin vanzelfsprekend uitdagingen voorbijkomen, die ook aan de orde komen tijdens de sessie van Greenaumatic en Hot ITem Conclusion: een praktijkverhaal uit de logistieke sector door Van Oord en Braanker Logistics. Patrick: “Zij laten zien hoe ze de juiste data verzamelden, hoe ze dit analyseerden en ketenpartners meenamen in verduurzaming.”

Belangrijke inzichten

De inzichten die hieruit blijken zijn niet alleen van belang voor professionals uit de logistieke sector, maar vormen ook een kennisfundament voor bedrijven in bijvoorbeeld de bouw- en vastgoedsector en transport. Sander verwacht zowel partijen die aan het begin staan van hun CSRD-zoektocht als intrinsiek gemotiveerde koplopers die ervaringen delen over de kansen die ze willen verzilveren: “De verschillende perspectieven helpen alleen maar, want het zorgt voor bewustwording en synergie. Wij zien dat bedrijven het lastig vinden om doelen te stellen en om te bepalen waar de grootste impact schuilt. En áls ze erachter komen waar de kansen liggen, dan willen ze natuurlijk weten met welke acties ze daarnaartoe kunnen werken. Hier heb je eigenaarschap voor nodig en functieprofielen in je organisatie om dit goed te managen.”

Pragmatisch te werk

Op zijn beurt vindt Patrick het van belang dat mkb-bedrijven, die in de stroom zitten van CSRD-plichtige bedrijven, die vanaf 1 januari 2026 moeten rapporteren [over boekjaar 2025, red.], pragmatisch te werk gaan. “Doe je als mkb’er zaken met een grote organisatie, die een uitvraag doet om bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen in te vullen, is dan wel duidelijk wat er van je wordt verlangd? Vooral in een sector als bouw en transport tref je veel onderaannemers aan en veel verschillende onderwerpen als materialen en verkeer. Ga daarom in gesprek en gun elkaar de tijd. Neem deze partijen mee in je overwegingen als groter bedrijf en onderzoek samen wat er op je afkomt.” Daarbij hoort een eenduidige manier om data op te vragen. Hierover zegt Sander: “De uitdaging schuilt in het gestructureerd onderbrengen van data, om transparant te rapporteren. Daar wil en moet je je waardeketen in meenemen. Bespreek met elkaar een standaard en definieer hoe je informatie uitwisselt.”

Het gesprek aangaan

Tot slot: wie zien Patrick en Sander graag verschijnen bij hun sessie? Ze gaven het eerder in het gesprek al aan: dat mogen bedrijven zijn die hun CSRD-zoektocht net starten, maar ook professionals die ervaringen hierover willen uitwisselen. Patrick: “We willen het gesprek aangaan, aan de hand van praktische voorbeelden, hoe je compliant kunt worden en kunt verbeteren. Ook hoop ik partijen te spreken die er nog helemaal niet mee bezig zijn en hoe ze op een laagdrempelige manier kunnen starten.” Sander: “Voor mij is het belangrijk dat de deelnemers begrijpen dat er haast is om de rapportageplicht op te pakken. Enerzijds willen we dat de urgentie gevoeld wordt. Anderzijds willen we laten zien welke kansen er zijn om leveranciers mee te nemen in het speelveld en ervaringen uitwisselen over hoe je gesprekken aangaat. Laten we vanuit de positieve kant onderzoeken hoe we meer waarde kunnen creëren!”

Tekst: Marvin van Kempen