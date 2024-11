Andy van den Dobbelsteen wint ABN AMRO Duurzame 50

Hoogleraar en coördinator duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen van TU Delft won tijdens de Klimaattop GO 2024 de felbegeerde ABN AMRO Duurzame 50. Voor Andy vormt deze prijs een kroon op zijn harde werk. Dat omschreef Suze Gehem (winnares 2023) als: “Andy combineert een veelomvattende aanpak van duurzame ontwikkeling met academische excellentie en praktische implementatie.”

Vanaf deze editie heeft de ABN AMRO Duurzame 50 de nieuwe categorieën ‘Makers’, ‘Denkers’ en ‘Doeners’. Leontien de Waal van ABN AMRO over deze vernieuwing: “Het is belangrijk om de verschillende specialismen beter te benoemen en te waarderen. Een architect kan met een vernieuwend ontwerp komen, een adviseur kan een energiezuinig installatieconcept in een gebouw bedenken en een gemeente een vernuftig duurzaam aanbestedingstraject opstellen. Maar makers en doeners werken de technische haalbaarheid tot in detail uit en zorgen ervoor dat iets schaalbaar wordt in de praktijk.”

Bedenker, maker, doener

Andy was de winnende ‘Bedenker’. De winnende ‘Maker’ en ‘Doener’ waren respectievelijk Dick van Ginkel van TBI Woonlab en Lars Hulsbeek van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Ook was er zoals gebruikelijk ruimte voor jong talent: de Young Professional Award werd uitgereikt. Daarmee ging dit jaar Sacha Brons van Climate Cleanup Foundation aan de haal. Deze organisatie heeft als doel om klimaatverandering tegen te gaan en zelfs voor een positieve kanteling te zorgen. “Ga voor een positieve voetafdruk.”

Belangrijk moment

Suze Gehem won in 2023 de ABN AMRO Duurzame 50 award en mocht in 2017 de Young Professional Award in ontvangst nemen. Ze ziet de award als een jaarlijkse thermometer die inspireert: “Voor mij was de winst in 2017 een belangrijk moment, want onze club werd hiermee zichtbaar, in een sector waarin ik nog redelijk nieuw was. Om in 2023 vervolgens ‘de echte’ award in ontvangst te mogen nemen, was de kroon op ons werk.”

Publieksprijs

De publieksprijs was voor Harwil de Jonge van Heijmans, die meer dan driehonderd stemmen in de wacht sleepte. Het was voor het eerst dat er een publieksprijs werd uitgereikt, maar er was enorme animo. Zo werden er uiteindelijk 3969 stemmen uitgebracht. Sommige deelnemers bedachten een interessante marketingcampagne om zoveel mogelijk stemmen bij elkaar te sprokkelen, waarin zij bijvoorbeeld stonden afgebeeld op een billboard op Times Square in New York.

Bekijk hier de volledige lijst.