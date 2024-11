De Houtbouwrevolutie: DEAL!

Het bouwen met de duurzame grondstof hout wint aandacht in de bouw- en vastgoedsector. Om een revolutie te ontketenen werd op de Klimaattop GO 2024 een Houtbouwgame gelanceerd en een deal gesloten tussen onder andere woningcorporaties, gemeenten, ontwikkelaars en bouwers. In dit artikel lees je onder andere wie er meedoen.

Bob van der Zande, Programmaleider Houtbouw Metropoolregio Amsterdam en Pablo van der Lugt, expert in de hout- en bamboe-industrie en kwartiermaker biobased bouwen aan de TU Delft, namen deelnemers mee in hun ervaringen en successen. Samen met Yvette Watson, van The 2B Collective, een actief leerplatform, en Norbert Schotte, de aanjager van De Gideons Bende, bouwden ze een game om beslissen en uitvoerders in onder andere gemeenten en woningbouwcorporaties.

Enthousiasme

Het enthousiasme bij de deelnemers was goed te proeven, met een uitpuilende sessielocatie Woudestein. Yvette: “We gaan een gigantische competitie opzetten voor bouwers, gemeenten en ontwikkelaars. Om samen te leren wat we met hout kunnen. Mensen leren door te doen, maar hoe vaak brengen we het geleerde naar de praktijk?”

Iedereen aan de slag

Norbert: “En wat kost het nu die game? We kunnen het dankzij funding door Built by Nature gratis aanbieden. Dus iedereen kan ermee aan de slag. Belangrijk om met de game aan de slag te gaan, want we onderschatten de impact van gedrag. Met deze game werken we aan gedragsverandering.”

DEAL: de handtekeningen

De handen in de zaal gingen de zaal in om mee te doen. Zoals Rosa Bos van Ballast Nedam Development. Zo ook Dura Vermeer, die een handtekening zette. Maar ook woningcorporatie Stadlander, die met een eerste houtbouwproject aan de slag is. Maar ook Gerhard Hospers van BMN Bouwmaterialen. In totaal betreft het duizenden medewerkers van organisaties die de kansen ontdekken van houtbouw.