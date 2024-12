Materiaal en kosten besparen door renovatie praktijkonderwijsgebouw

Pro College Wijchen is een praktijkschool waar circa 110 leerlingen onderwijs volgen. Op deze school worden naast vakken als Nederlands, rekenen, ICT en burgerschap worden de praktijkvakken groen, detail, dienstverlening & zorg, techniek, horeca en logistiek aangeboden. In plaats van nieuwbouw, werd gekozen voor een renovatie, om de school weer toekomstbestendig te maken. Ambitie: BENG en voorzien van pv-panelen en een warmtepomp.

Beeld: Mike van Schoonderwalt

Gedateerd schoolgebouw

Het gebouw van Pro College Wijchen is in 1959 gebouwd als primair onderwijs-gebouw. Door de jaren heen heeft het gebouw verschillende gebruikers gehad en zijn er diverse aanbouwen en renovaties gerealiseerd. Hierdoor had het gebouw niet meer de uitstraling van een ‘voortgezet onderwijs-gebouw’ en voldeed het niet meer aan de eisen en wensen van onderwijshuisvesting van deze tijd.

Verbouwing in plaats van nieuwbouw

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek door HEVO is een goed beeld verkregen van de technische en functionele mogelijkheden van het gebouw. Op basis daarvan is besloten om het gebouw grondig te renoveren en daarmee het karakteristieke gebouw te behouden. Dit besluit is eind 2020 genomen, waarna er met een strakke planning verder is gewerkt. Uiteindelijk heeft HEVO de ontwerpfase en de bouwfase in circa twee jaar begeleid. HEVO heeft het projectmanagement tijdens de ontwerpfase en uitvoering verzorgd.

Het verlengen van de levensduur van een gebouw is vaak een effectieve manier van duurzaam bouwen. Renovatie bespaart veel materialen en daarmee veel embedded carbon.

Aanpak

Aangezien de hoofdstructuur van het gebouw behouden is, is er direct met de architect gekeken naar welke functies de school nodig heeft en hoe deze konden worden ingepast. Vanuit de school was de wens uitgesproken om meer transparantie uit te stralen richting de buurt. De school heeft als visie dat haar leerlingen het vak het best leren door klanten/gasten te ontvangen. Buurtbewoners kunnen in het gebouw langskomen om een drankje te nuttigen of hun fiets te laten repareren.

Foto's oude situatie

Foto's nieuwe situatie

Bekijk hier meer foto's van de oude/nieuwe situatie.

Duurzaam

Naast de onderwijskundige functionaliteit moest het gebouw qua energetische prestatie ook een upgrade krijgen. Met als uitgangspunt bijna energieneutraal (BENG), is de bestaande gevel van buitenaf geïsoleerd en beplakt met keramische steenstrips. Alle installaties zijn vervangen. Kanalen van het nieuwe ventilatiesysteem zijn voor een groot deel uitgevoerd als zichtwerk. In combinatie met het weglaten van systeemplafonds draagt dit bij aan de industriële uitstraling in het gebouw.

De school is ook voorzien van PV-panelen en van een warmtepomp. Om het binnenmilieu te verbeteren is er ook geïnvesteerd in een luchtbehandelingssysteem. In het gebouw zijn kleine kantoren en lokalen vervangen door grote lesvloeren van minimaal 75 m2. Deze maat maakt het mogelijk om de functie van de lokalen in de toekomst eenvoudig te veranderen als het lesprogramma wijzigt.