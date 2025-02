Het verhaal achter de transformatie van Mercado in Eindhoven

De transformatie van het Mercado-gebouw in Eindhoven is een inspirerend voorbeeld van hoe een nauwe samenwerking, duurzame keuzes en lef kunnen leiden tot een succesvol renovatieproject. Binnen het consortium !mpuls, waar Ballast Nedam Zuid de rol van bouwkundig aannemer vervult, is het gebouw onder handen genomen en kreeg het een duurzaam tweede leven. We gingen in gesprek met Rudy van der Heyden en Arjen Wennekes van Ballast Nedam, voor een kijkje achter de schermen van deze bijzondere renovatie. En kwamen erachter dat het proces even indrukwekkend is als het eindresultaat.

Het Mercado-gebouw, oorspronkelijk gebouwd in de jaren negentig, was toe aan een update. "Het gebouw voelde koud en kil aan, met oude TL-verlichting en gedateerde kleuren," aldus Rudy. Het project maakt deel uit van een bredere visie waarin zeven gemeentelijke panden worden gerenoveerd en verduurzaamd. Mercado is na de Stadhuistoren en het Stadhuis het derde pand dat onder handen werd genomen. De ambitie van de gemeente Eindhoven? Slim verduurzamen en tegelijkertijd een aantrekkelijke, moderne sfeer creëren.

Bijzondere kenmerken van Mercado

De renovatie van Mercado is uniek in verschillende opzichten. Zo is maar liefst 90 procent van de materialen hergebruikt. Van natuurstenen vloeren die zijn gepolijst tot gerecyclede vloerbedekking; duurzaamheid stond voorop. In veel renovatieprojecten ligt de focus vaak op zichtbare verbeteringen, zoals een groene daktuin of zonnepanelen, terwijl installaties onaangeroerd blijven. Bij het Mercado-gebouw is dat anders: naast een prachtige daktuin met houten elementen, staptegels en groen, zijn ook de cv-installaties grondig vernieuwd om het gebouw écht toekomstbestendig te maken.

Het buitengevoel wordt versterkt door groene bloembakken en natuurlijke elementen, maar verduurzaming gaat hier verder dan esthetiek. Het Mercado-gebouw toont hoe een integrale aanpak zowel de uitstraling als de technische basis verbetert. Ook de planning en uitvoering werden slim aangepakt. Dankzij een goede voorbereiding en duidelijke mijlpalen, waaraan men elkaar écht hield – juist in het vaak vertraagde voortraject – werd het gebouw een maand eerder opgeleverd. Hierdoor was er ruimte voor een zorgvuldige afwerking met een opleverlijst die bij wijze van op een A4 paste. Nog net niet letterlijk, maar voor een dergelijk project was er zeker sprake van een aangenaam korte opleverlijst, die bovendien in korte tijd was afgehandeld – toch een zeldzaamheid. Het resultaat mag er zijn: warme, natuurlijke kleuren en een uitnodigende plantenwand zorgen voor een prettige en huiselijke uitstraling.

Samenwerking: Het Wij-gevoel

De samenwerking binnen het consortium was een sleutel tot het succes. “Als partijen al in het voortraject meedenken, ontstaat er een bepaalde drive die echt het verschil maakt,” aldus Arjen. Elke woensdag kwamen de ketenpartners – van gemeente en architecten tot aannemers – samen op één locatie. Dit zorgde voor korte lijnen, een hechte band en een gedeelde verantwoordelijkheid." Het “wij-gevoel”, stond centraal in de samenwerking, waarbij iedereen niet alleen verantwoordelijk was voor het eigen deel, maar juist voor het geheel. Elkaar aanspreken en je laten aanspreken wordt een stuk eenvoudiger als je elkaar beter kent en in de ogen kunt kijken.

Natuurlijk heeft iedere partij in een complex project zoals dit ook eigen belangen – of het nu gaat om budget, ontwerpkeuzes of technische oplossingen. Soms werd er stevig gediscussieerd, maar het gezamenlijke doel om een duurzaam, functioneel en inspirerend gebouw te realiseren stond altijd voorop. Deze dynamiek maakte het proces niet alleen uitdagend, maar juist ook waardevol, met een eindresultaat dat de kracht van samenwerking laat zien. Maar ook samenwerking is in een langdurig traject natuurlijk niet zonder uitdagingen. Personeelswisselingen en nieuwe teamleden maken de continuïteit lastig. Toch heeft men geleerd: kennismakingssessies en informele momenten helpen nieuwe teamleden snel onderdeel te maken van het project en versterken de samenwerking.

Tekst: Manon Huntjens

Dit is een uitsnede van het volledige artikel 'Het verhaal achter de transformatie van Mercado in Eindhoven'. De volledige versie lees je in het volgende Duurzaam Gebouwd Magazine.