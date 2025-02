Ruim 500 nieuwe woningen in Haarlem Zuidwest

Op 29 januari 2025 sloten gemeente Haarlem en de ontwikkelcombinatie HBB Groep en Hoorne Vastgoed de anterieure overeenkomst voor de realisatie van ruim 500 woningen en diverse winkel- en bedrijfsruimten in Haarlem Zuidwest. Begin 2027 start de bouw van de woningen.

Haarlem Zuidwest, oftewel ‘Duinzijde’, loopt vanaf de Westergracht tot aan de Westelijke Randweg, aan de stadskant van het spoor. Het gebied verandert van een bedrijventerrein naar een nieuwe stadswijk met ruimte voor 1.500 woningen, winkels, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en openbaar groen. Het Middengebied van Duinzijde is één van de ontwikkelingen binnen Haarlem Zuidwest, dat ligt tussen de Rutherfordstraat en de Stephensonstraat. Met dit project geven we het startsein voor de verdere ontwikkelingen in de zone.

Van oud naar nieuw

Duinzijde Middengebied, momenteel gekenmerkt door verouderde bedrijfsgebouwen en een versteende openbare ruimte, wordt herontwikkeld tot een levendige woonomgeving met circa 500-550 nieuwe woningen, inclusief sociale huurwoningen, middeldure -woningen, vrije sector woningen en diverse winkel- en bedrijfsruimten.

Belangrijke stap

De ontwikkelcombinatie Hoorne Vastgoed en HBB Groep heeft in samenwerking met de gemeente Haarlem het stedenbouwkundig plan opgesteld, dat op 17 december door het college van B&W is vastgesteld. Bij het stedenbouwkundig plan hoort een anterieure overeenkomst, waarin de gemeente en de ontwikkelcombinatie afspraken hebben gemaakt over onder andere de planuitwerking en inrichting van het omliggende openbare gebied. De ondertekening van de anterieure overeenkomst is een belangrijke stap richting de realisatie van het project.

Omgevingsplan vaststellen

Het stedenbouwkundig plan is een ontwerp van Mecanoo architecten en te downloaden op deze website. Op 18 en 19 november 2024 is de omgeving geïnformeerd over het stedenbouwkundig plan tijdens twee informatiebijeenkomsten. De volgende stap is om in 2025 het omgevingsplan voor het Middengebied vast te stellen. Ondertussen werkt de ontwikkelcombinatie het ontwerp van de gebouwen verder uit tot een omgevingsvergunningaanvraag.