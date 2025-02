Groene Kathedraal voor Tilburgse Spoorzone

In het hart van de Tilburgse Spoorzone verrijst in het voorjaar van 2026 een indrukwekkend groen bouwwerk: De Groene Kathedraal. Dit project, ontworpen door architect Winy Maas (MVRDV), wordt de blikvanger van Van Gogh Homeland, een nieuw tweejaarlijks evenement dat de toekomst van het Brabantse landschap verkent door middel van kunst, design en publieksactiviteiten.

De Groene Kathedraal is een groene interpretatie van de iconische Heuvelse Kerk en bestaat uit een tijdelijk, gelaagd bouwwerk gevuld met bomen, struiken en planten. Dit unieke concept verbindt kunst, architectuur en duurzaamheid en gaat buiten de gebaande paden; met lef en verbeeldingskracht. Een ‘green sky walk’ voert bezoekers langs interactieve exposities en kunstinstallaties, die prikkelen en inspireren.

“De Groene Kathedraal is een uiting van de droom om de aankomende gigantische verdichting van Brabant – veroorzaakt door haar ligging, haar potentie, haar ambitie – te combineren met een radicale vergroening,” aldus Winy Maas.

Pionier

De Groene Kathedraal past perfect binnen de koers die Tilburg heeft ingezet op het gebied van vergroening en klimaatadaptatie. De stad investeert in duurzame oplossingen en experimenteert met innovatieve manieren om stedelijke leefbaarheid te verbeteren. Hier kun je dingen uitproberen, en dat maakt Tilburg dé plek voor een project als dit.

Bas van der Pol, wethouder Stedelijke ontwikkeling, Economie en Omgevingskwaliteit: "Het is mooi dat we in Tilburg, een van de plekken waar Van Gogh als jonge leerling leerde tekenen, deze eerste editie van Van Gogh Homeland gaan ontvangen. Van Gogh deelde ook in zijn brieven zijn zorgen over een snel veranderende wereld en de teloorgang van de natuur. Het concept van de Groene Kathedraal stelt dit ook nu weer centraal. Ik ben enorm benieuwd hoe kunst, cultuur en de kracht van verbeelding ons gaat inspireren.”

Ook Marc Meeuwis, directeur Citymarketing Tilburg, deelt het enthousiasme: “Het is geweldig dat Tilburg, een stad die al sinds Van Goghs tijd kunst en vernieuwing omarmt, de eerste editie van Van Gogh Homeland mag verwelkomen. Tilburg heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een stad van makers, een broedplaats voor experiment en innovatie. Het geeft ruimte om te proberen, te testen en te creëren. De komst van De Groene Kathedraal onderstreept deze identiteit, laat zien hoe een stad als living lab fungeert voor vernieuwende ideeën en grensverleggende projecten en biedt een podium voor dialoog en reflectie over onze relatie met de natuur en de toekomst van onze steden.”

Een groene nalatenschap

Na afloop van het evenement verdwijnt De Groene Kathedraal niet zonder sporen na te laten. De beplanting uit het bouwwerk zal worden verspreid over de stad, waardoor Tilburg blijvend profiteert van dit unieke initiatief. Zo draagt Van Gogh Homeland bij aan een structurele vergroening van de stad en zet het aan tot een breder gesprek over de toekomst van Brabant.

Joost Melis, algemeen directeur stichting Van Gogh Homeland: "De Groene Kathedraal is een metafoor voor geloof in een groene en leefbare stad. Een inclusieve plek waar iedereen welkom is. Dit is een uniek experiment om te onderzoeken hoe het vrijetijdsdomein bij kan dragen aan bekendheid over en draagvlak voor regionale transities bij een breed publiek."

De Groene Kathedraal is een initiatief van de Stichting Van Gogh Homeland en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en partners zoals de Efteling en Libéma. Voor meer informatie, bezoek deze website.