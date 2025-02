“Beste zorggebouw is Radboudumc Hoofdgebouw”

Het nieuwe Radboudumc Hoofdgebouw werd uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van de afgelopen tien jaar. Tussen de beste internationale ziekenhuizen van het afgelopen decennium presenteerde EGM architecten het nieuw Hoofdgebouw tijdens de European Healthcare Design Champions Award ceremonie aan de jury en congresdeelnemers.

De prijs is de belangrijkste architectuurprijs voor zorgomgevingen en wordt toegekend aan een uitmuntend project dat een hoge mate van duurzaamheid laat zien, maximale zorgverlening biedt en het welzijn en comfort van personeel, patiënten en hun families bevordert. Het nieuwe Hoofdgebouw, ingedeeld in de categorie ‘zorggebouwen groter dan 25.000m2’ en eerder winnaar in 2023, werd met alle winnaars van de afgelopen 10 jaar opnieuw beoordeeld en vergeleken. Juryvoorzitter Kate Copeland (Voorzitter Australian Health Design Council) reikte te prijs uit tijdens de ceremonie in Londen.

Vriendelijk en warm

Het nieuwe Hoofdgebouw biedt een vriendelijk en warm welkom aan medewerkers en patiënten. De ingebruikname markeert de transitie naar een nieuwe zorgcampus waar 30 jaar geleden de eerste plannen voor zijn gemaakt. In het 11 verdiepingen tellende gebouw – met een vloeroppervlak van circa 46.000 m² – is met veel daglicht en uitzicht, een groene en gezonde zorgomgeving verwezenlijkt.

Waar ontmoeten, samenwerken en kennisdelen centraal staan. Hier komt de missie van het Radboudumc tot leven: voorop lopen in het vormen van gezondheid en gezondheidszorg van de toekomst door te vernieuwen en innoveren, op een persoonsgerichte manier en door samen te werken in netwerken.

Altijd licht, altijd zicht

Daglicht valt van alle kanten naar binnen en overal is uitzicht op de binnen- en daktuinen. Verrassende doorkijkjes maken elke ruimte prettig. Werken en verblijven in natuurlijk licht – de hele dag door – ondersteunt het bioritme en is cruciaal voor lichamelijk en geestelijk herstel. Volwassen bomen en groene planten halen de natuur naar binnen. De getrapte polipleinen, ontvangstgebieden en het restaurant grenzen aan een tuin en liggen achter een glazen gevel, die zich in één beweging omvouwt tot glazen kap. Zo wordt de natuur overal voel- en tastbaar.

Meest duurzame ziekenhuis

Het Hoofdgebouw kreeg als eerste UMC in Nederland het BREEAM-Excellent ontwerpcertificaat (2014) en het oplevercertificaat (2023). Met ook nog eens de hoogste score van alle ziekenhuizen. Bestuursvoorzitter Lahuis zei bij de opening van de nieuwbouw “We zijn het duurzaamste ziekenhuis van West-Europa. En dan duurzaam in de breedste zin van het woord, wat ook onze belangrijkste opgave is: de zorg beschikbaar en bereikbaar houden voor iedereen. Dit gebouw weerspiegelt dat; het is een belangrijke representatie van vitaliteit.”

Foto: Hoofdgebouw poli ontvangst retailplein 36B © Scagliola Brakkee