Den Bosch wil wijk aardgasvrij maken met eigen warmtebedrijf

De warmte en koude in nieuwbouwwoningen van de toekomstige wijk Groote Wielen-Noord komt waarschijnlijk uit de Groote Wielenplas. Hiervoor wil de gemeente ’s-Hertogenbosch een gemeentelijk warmtebedrijf oprichten.

In de nieuwste uitbreiding van Groote Wielen-Noord moeten de komende jaren ruim 2.000 nieuwbouwwoningen komen. De eerste ruim 900 woningen worden aangesloten op een warmte- en koudenet, waarvan de Groote Wielenplas als aquathermie-bron geldt. Een nieuw op te richten gemeentelijk warmtebedrijf moet hiervoor gaan zorgen. Daarnaast gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzoeken op dit warmtebedrijf ook in andere delen van de gemeente kan worden ingezet.

Met de oprichting van een eigen warmtebedrijf zegt de gemeente ’s-Hertogenbosch de verantwoordelijkheid en de regie in eigen handen te nemen. De komst van het warmtebedrijf moet ervoor zorgen dat de nieuwbouw van Groote Wielen-Noord op snelheid blijft. Sinds 2018 mogen nieuwbouwwoningen in Nederland niet meer op aardgas worden aangesloten. De drukte op het elektriciteitsnet zorgt er echter voor dat de warmtepompen van verschillende winkel in Winkelcentrum De Groote Wielen momenteel nog op aggregaten functioneren. Daarnaast hebben ook andere afwegingen, zoals het geluid van warmtepompen, ertoe geleid dat de Brabantse gemeente kiest voor de oprichting van een eigen warmtebedrijf.

Een warmtenet geen minder druk op het elektriciteitsnet dan warmtepompen. Het water van de Groote Wielenplas wordt aangesloten op een warmte- en koudenet, gecombineerd met een warmte- en koudeopslag in de bodem. Via leidingen gaat het warme en koude water de woningen. Een warmtepomp verwarmt het warmte water verder voor verwarming en warm tapwater. Het koude water zorgt voor koeling, zodat een airconditioner niet meer nodig is.

Regie in eigen hand

De gemeente krijgt een bijdrage van 3,75 miljoen euro van de Rijksoverheid om een duurzaam warmtenet aan te leggen voor alle 2.300 tot 3.000 woningen die in Groote Wielen-Noord komen te staan. “Voor de eerste fase waarin ruim 900 woningen worden aangesloten op het warmtenet, is dat 1,75 miljoen euro”, zegt wethouder Mike van der Geld tegen de regionale krant Brabants Dagblad. “De gemeente draagt eenzelfde bedrag bij. Wij zijn eigenaar van het warmtebedrijf, maar aanleg, beheer en onderhoud gaan we uitbesteden bij één partij.” Op dinsdag 1 april staat de oprichting van het gemeentelijke warmtebedrijf op de agenda van de raadsvergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch.

Brabants warmtebedrijf

Eerder dit jaar liet de provincie Brabant al weten samen met Enexis Groep en Energie Beheer Nederland te onderzoeken of een warmtebedrijf met een publiek meerderheidsbelang financieel en juridisch levensvatbaar is. Het beoogde nieuwe integrale warmtebedrijf zal zich richten op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van collectieve warmte in Brabant. Volgens Van der Geld bijten deze plannen elkaar niet. Hij kan zich voorstellen dat het Bossche warmtebedrijf in de toekomst opgaat in een groter regionaal bedrijf, schrijft Brabants Dagblad.

Tekst: Tim van Dorsten