Transformatie voormalig ziekenhuis Velp

In Velp wordt de komende jaren ‘Park Nieuw Velp’ gerealiseerd, een woonwijk op en rondom het terrein van het voormalige ziekenhuis. De in januari onherroepelijk verklaarde omgevingsvergunning maakt het mogelijk om 138 huur- en koopwoningen te verwezenlijken in het voormalige ziekenhuis. De verwachting is dat in 2027 de eerste bewoners ernaartoe kunnen verhuizen.

In het masterplan van SVP Architectuur is gekozen om het ziekenhuis uit de jaren zestig te behouden. Naast dat het een herkenningspunt in de stad is, is het ook duurzaam om het gebouw nieuw leven in te blazen. De transformatie van het ziekenhuis tot woongebouw is dan ook de start van de gebiedsontwikkeling. Opdrachtgever Rudius Vastgoed legde de lat hoog, om een referentiepunt te creëren voor toekomstige projecten. Zo gaat er veel aan het uiterlijk van het ziekenhuis veranderen, maar blijven de horizontale lijnen van het ziekenhuis herkenbaar. Architect Barbara Dirks van SVP: “Vanwege asbest was het sowieso noodzakelijk om de gehele gevel te strippen. We maken er een fijn woongebouw van, mede door de toevoeging van balkons, waardoor de bewoners een eigen buitenruimte hebben.”

Een fijn woongebouw

Het woongebouw wordt mede gerealiseerd door de stramienmaat van 3,6m. Volgens Barbara zorgt dat voor vrij ruime twee- en driekamerwoningen. Verder zijn de verdiepingsvloeren hoog genoeg om installaties in zowel de vloer als in het plafond op te lossen, zonder dat het de toegang van daglicht belemmert. Het was dan ook een uitdaging om 'het gebouw te doen landen op het maaiveld'. Dat zou komen doordat de entree van het ziekenhuis op de eerste verdieping zit, vanwege de tweelaagse plint. De begane grond was de technische ruimte. Daar zijn maisonnettes gemaakt, zodat de plint in het park levendig gemaakt kan worden.

Natuurinclusief bouwen

Deze parksetting is één van de doelen van het project, zodat er ruimte komt voor mens, plant en dier. Natuurinclusief bouwen dient de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zo bieden de bomen en waterpartijen verkoeling in de zomer en is er voldoende ruimte voor wateropvang tijdens zware regenval. Nieuwe planten zorgen op hun beurt voor biodiversiteit in zowel het park als op de gebouwen zelf. Vooral het dak van het ziekenhuis blijkt ideaal te zijn voor beplanting, die gericht is op het ondersteunen van bedreigde vogelsoorten.

Verschillende doelgroepen

Het project wil zich richten op verschillende doelgroepen. In het plan staan zowel huurwoningen als koopwoningen die voor zowel starters als senioren zijn bedoeld. Naast de eerder genoemde maisonnettes, komen er ook appartementen met daarbovenop penthouses. In het voormalig ziekenhuis komen daarmee zo’n 138 woningen. Later worden er zo’n 600 woningen in de wijk bijgebouwd.

Tekst: Michiel Alberts