Vitale toekomst Mariahoeve onder de loep

Samen met bewoners, corporaties en wijkorganisaties heeft de gemeente Den Haag de afgelopen periode gesproken over de toekomst van Mariahoeve. De kansen, ideeën en wensen uit de wijk zijn zoveel mogelijk verwerkt in het Ambitiedocument Mariahoeve. In de plannen wordt beschreven welke opgaven er liggen en ook wat nodig is om de wijk in de toekomst vitaal, leefbaar en prettig te houden. Deze ambities liggen nu voor bij de gemeenteraad.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling Robert van Asten, over de plannen: “Mariahoeve is een mooie, groene wijk en de huidige en toekomstige bewoners verdienen onze aandacht, om te zorgen dat het ook over 25 jaar een bruisende vitale wijk is. Met buurten waar jong en oud fijn wonen, werken, veilig buiten spelen en recreëren in het groen en waar een levendige wijkeconomie is. Met deze plannen komt dat toekomstplaatje dichterbij!”

Werk-met-werk maken

Veel van het vastgoed is ruim vijftig jaar oud en toe aan renovatie en verduurzaming. Ook moet de wijk klaargemaakt worden voor de overstap op schone warmte. Daarnaast is er aandacht nodig voor de leefbaarheid en het niveau van voorzieningen in de wijk. Er is behoefte aan voldoende woningen, om doorstroming binnen de wijk mogelijk te maken.

Door verschillende vraagstukken samen te brengen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, het vergroten van de biodiversiteit, beheer van het groen of weg- en rioolonderhoud, is het mogelijk om werk-met-werk te maken en zo duurzame investeringen te doen in de wijk. Uitgangspunt is om dit te doen met zorg voor de cultuurhistorische waarden van de wijk.

Zes ambities

De volgende zes ambities staan centraal in het ambitiedocument:

1. Een groen en duurzame wijk

2. Een gezonde en sociale wijk

3. Groei op maat

4. Een fijne wijk voor iedereen

5. Een levendige wijkeconomie (zie ook plannen winkelcentrum Mariahoeve)

6. Een goede en veilig verbonden wijk

Participatie

Om de kwaliteiten en opgaven van Mariahoeve goed in beeld te krijgen, is informatie opgehaald bij wijkbewoners, ondernemers en wijkorganisaties. Dit is gedaan door bijvoorbeeld straatgesprekken, jongerengesprekken, een bewonersavond, ondernemersavond en online vragenlijst. Zo is een beter beeld gekregen van hoe belanghebbenden en inwoners hun leefomgeving ervaren en welke wensen en uitdagingen zij zien voor de toekomst van hun wijk.

Vervolg

Na vaststelling van het ambitiedocument, worden de ambities uitgewerkt tot een gebiedsprogramma Mariahoeve. Voor het gebiedsprogramma krijgt de participatie weer een vervolg. De komende maanden wordt ook gewerkt aan een besluit voor gemeentelijk beschermd stadsgezicht voor Mariahoeve.