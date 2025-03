CO2-reductie dankzij duizend circulaire werkplekken

De uitvraag van Movares was zeer uitdagend: 1.000 circulaire werkplekken. Een interview over de uitdaging en het resultaat met Paul ten Kroode, COO van Movares.

30.000 kilo CO2

Bij dienstverlenende organisaties speelt de inrichting van de kantooromgeving een grote rol bij de CO2 footprint van de organisatie. Met de innovatieve lichtgewicht Greengridz bureau- en tafelbladen van TRIBOO bespaart Movares 30.000 kilo CO2. Simpel gerekend gebruik je namelijk gemiddeld 12 kilo materiaal per bureaublad minder dan de traditionele zware massieve bureau- en tafelbladen gemaakt van spaanplaat. Met duizend bladen betekent dit dat er 12.000 kilo materiaal minder wordt gebruikt met een 60% lagere CO2 footprint.

Circulair

Bij de circulaire duo werkplekken staat in het midden een EverUse akoestisch bureauscherm. Met een vulling van gerecyclede textiel aan de binnenzijde wordt het geluid geabsorbeerd en zorgt voor akoestisch comfort. De afwerking aan de buitenzijde van het paneel is vilt gemaakt van gerecyclede legerkleding. In het ontwerp waren nog vele andere duurzame meubelen opgenomen, NeverEnding Furniture 3D geprinte meubelen van afval, tafelbladen van hergebruikt hout, modulaire soft seating oplossingen en nog veel meer andere meubelen die duurzaamheid uitstralen in de werkomgeving van Movares.

