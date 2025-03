WKO-systeem voor twee gebouwen in centrum Rotterdam

Coolsingel 75 en 93. Twee locaties, die gelijktijdig een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) krijgen dankzij inspanningen van Eneco. Coolsingel 93 is het voormalige ABN AMRO-gebouw dat een transformatie krijgt en Coolsingel 75 wordt een hypermodern nieuwbouwkantoor. De WKO zorgt voor duurzame warmte en koude.

In februari 2025 werd het diepste punt bereikt van de boring, op 250 meter diepte. De werkzaamheden voor Coolsingel 75 worden uitgevoerd in combinatie met Coolsingel 93, in het hart van Rotterdam. In overleg met de gemeente Rotterdam en de Milieudienst Haaglanden zijn voor beide projecten locaties gevonden om beide warmte- en koudebronnen te realiseren. De koude bronnen worden geboord in de St. Luciastraat en de warme bronnen in de Coolsingel.

Efficiënte uitvoering

Hierdoor is er voldoende ruimte tussen de warme- en koudebronnen. “De werkzaamheden voor beide projecten zijn geoptimaliseerd en zo zorgen we voor een zo efficiënt mogelijke uitvoering, met zo min mogelijk hinder voor naastgelegen restaurants en bewoners”, legt Eneco uit. Het betreft onder meer engineering, inrichten van de boorplaatsopstellingen, boren, graven, omgevingsmanagement en tijdelijke inzet verkeersregelaars.

Gezamenlijke ontwikkeling

Coolsingel 93 (C93) wordt gezamenlijk ontwikkeld door AXA Investment Managers en Provast. Door een ingrijpende renovatie, transformatie en uitbreiding wordt het gebouw klaargemaakt voor de toekomst. Door zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te hergebruiken is er een positieve impact op embodied carbon en voldoet het gebouw aan strikte low-carbon performance standards: hier wordt een Paris Proof-gebouw gerealiseerd [70 kWh/m2 aan energie, red.]. In het voormalige ABN AMRO-pand wordt de technische installatie geplaatst in de oude bankkluis.

Eerste Net Zero Carbon-kantoorgebouw Rotterdam

Ontwikkelaar Edge wil van Coolsingel 75 het eerste Net Zero Carbon-kantoorgebouw van Rotterdam maken. Dit betekent onder ander dat de bouwmaterialen biobased zijn, grotendeels gemaakt van materiaal, schimmels, planten en bacteriën. Door het installeren van de WKO-bronnen worden de gebouwen energiezuinig verwarmd en gekoeld. WKO is een betrouwbare energiebron die zorgt voor een comfortabel klimaat in de gebouwen. En zorgt daarnaast voor lage exploitatielasten.

Werking van de WKO

Eneco gaat verder over de werking van de WKO: “Hieraan koppelen we een warmtepomp om de juiste temperatuur voor de gebouwen te produceren. In de winter worden de gebouwen verwarmd, doordat de warmtepomp warmte onttrekt aan het opgepompte grondwater uit de warme bron. Het grondwater koelt af en wordt weer teruggepompt in de koudebron. In de zomer wordt dit afgekoelde water weer opgepompt en gebruikt als koeling. Het daardoor opgewarmde water wordt weer teruggebracht in de warme bron. De cyclus is daarmee doorlopen. Bij piekvermogen en in nood maken we gebruik van het Eneco stadswarmtenet.”

Op de website van Eneco lees je alle details over de betrokken partijen. Ook ontdek je hier andere projecten die duurzame maatregelen hebben.