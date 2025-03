Woningcorporatie koopt honderden woningen in Cartesius Utrecht

Cartesius Ontwikkelconsortium maakt bekend dat woningcorporatie Portaal 418 woningen in deelplan ‘Baunei’ heeft gekocht. De aankoop is een enorme impuls en versnelling in de woningbouwopgave van Utrecht.

Derde fase van Cartesius

Baunei is de derde fase in de nieuwe Utrechtse woonwijk Cartesius in Utrecht. Het Cartesius consortium, bestaande uit MRP en Ballast Nedam Development, overziet de grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Utrecht West. De wijk zal ruim 3.000 woningen bevatten en is geïnspireerd op de theorie van ‘Blue Zones’.

Zo moet de fase Baunei natuurinclusief en autoluw worden en krijgt het een eigen NS station. “Hier gaan we 337 sociale huurwoningen en 81 middenhuur woningen realiseren”, zegt Sander Heinsman, bestuurder van woningcorporatie Portaal. Ook moet de fase twee buurtkamers krijgen, woningen voor ouderen en er wordt gebruikgemaakt van het ‘gemengd wonen concept’.

Blue Zone Theorie

De nieuwe woonwijk wordt de eerste ‘Heart of Health’ gebiedsontwikkeling in de regio. Hier wordt voor het eerst de wetenschappelijke theorie van Blue Zones binnenstedelijk toegepast. Volgens het Institute For Positive Health komt de term Blue Zones van National Geographic journalist Dan Buettner. Hij zou met een blauwe viltstift gebieden op de wereld hebben gemarkeerd waar mensen op een gezonde manier oud worden. In die Blue Zones heeft hij geconstateerd dat ze een aantal aspecten gemeen hebben.

Ten eerste: voeding. Veel plantaardig voedsel en weinig dierlijke eiwitten. Ten tweede: bewegen. Mensen bewegen veel en tot op hoge leeftijd, maar doen dat zonder sportscholen of stappentellers. Ten derde: zingeving. Mensen hebben een leven en bezigheden die zij als zinvol ervaren en blijven daarmee tot op hoge leeftijd actief. Tot slot: sociale inbedding. Mensen maken deel uit van een gemeenschap. Dat kan een dorpsgemeenschap zijn, familieverband of spirituele gemeenschap. Het belangrijkste is dat niemand eenzaam is.

Ontwikkelconsortium Cartesius wil aan deze pijlers voldoen via gemeenschap, beweging, natuur, duurzaamheid en ontspanning & zingeving, mobiliteit, milieu en gezonde voeding.

Cartesius filosofie

Op de website van de nieuwe wijk gaat het consortium dieper in op wat zij de ‘Cartesius filosofie’ noemen. De eerder genoemde pijlers worden daar dieper uitgewerkt en toegelicht. Zo moet de wijk geluk vergroten door verbinding, bestaat 30% van de openbare ruimte uit groen, zijn er gezamenlijke moestuinen, wordt de wijk gasvrij en kan het grotendeels in eigen energie voorzien en wordt de wijk aangesloten op het bi-directionele smart-grid. Bart Meijer, CEO van MRP: “Het wordt een plek waar generaties langer gezond en gelukkig van kunnen genieten.