Naar een duurzame toekomst voor zorgvastgoed

SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening), een grote zorgorganisatie in Zeeland, zet zich in voor ouderenzorg en de begeleiding van mensen met complexe problematiek. Met ruim 60 zorglocaties stelde de stichting een masterplan voor 45 locaties op, met als subtitel 'Vol gas van het gas'.

Voor het technisch onderhoud van het vastgoed werkt SVRZ al meer dan dertig jaar samen met Croonwolter&dros. De laatste tien jaar ligt de focus steeds meer op het verduurzamen van de gebouwen, met installaties zoals warmtepompen voor CV en warmwatervoorziening, ledverlichting en WKO-systemen. Rocco Rentmeester, manager huisvesting bij SVRZ, vertelt: "Vijftien jaar geleden hebben we samen met woningcorporaties veel geïnvesteerd in nieuwbouw van woonzorgcomplexen. Oude zorggebouwen hebben we zelf vervangen door nieuwbouw. Hierdoor is onze vastgoedportefeuille nu geschikt om de stap naar gasloos te maken.”

Masterplan energietransitie

Door de Green Deal Zorg is het voor de zorgsector belangrijk om iets te doen aan het energieverbruik van het vastgoed. “SVRZ heeft daarom een masterplan energietransitie voor 45 locaties opgesteld met als subtitel 'Vol gas van het gas'. Vanuit het onderhoudsplan bekijken we wanneer we technische installaties moeten vervangen én of we kiezen voor hybride of all-electric oplossingen."

Rocco vervolgt: "Als het kan, gaan we voor all-electric, maar bij netcongestie kiezen we tijdelijk voor een hybride variant. Deze tussenstap is nodig om vooruit te komen. We halen er het maximale uit door goed te sparren met Croonwolter&dros. Dit geeft extra dynamiek en uitdaging, want we zoeken naar optimale energiebesparing."

In 2030 alles gasloos bij SVRZ

SVRZ is al vroeg gestart met verduurzamen en heeft tijdig geïnvesteerd. In 2018 werd de eerste CO 2 -rapportage opgesteld. In 2019 is de eerste locatie van SVRZ uit 2005 al gasloos gemaakt. Inmiddels staat de teller op 13 locaties. “In 2025 wil SVRZ 50 procent minder CO 2 uitstoten ten opzichte van 2018 en in 2030 willen we volledig gasloos zijn”, benoemt Rocco. “Er zijn al meer dan 50 warmtepompen op 30 locaties geplaatst en 7.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit heeft gezorgd voor het terugdringen van ons gasverbruik met ruim 60 procent. Wij lopen daardoor voor op onze ambitieuze planning. Hiervoor hebben we de zilveren Milieuthermometer Zorg ontvangen.”

Succesvolle verduurzaming Goes

Een voorbeeld van een succesvolle verduurzaming is SVRZ Ter Valcke in Goes. Dit gasgestookte gebouw uit 2005 verbruikte gemiddeld 120.000 kuub gas per jaar. Dit gebouw is hybride gemaakt en voorzien van zonnepanelen. In het eerste jaar werd het gasverbruik teruggebracht naar 30.000 kuub en afgelopen jaar zelfs naar 8.400 kuub. Een gigantische reductie en goed op weg naar all-electric. Door de meet- en regeltechniek van de installaties te optimaliseren, blijft het comfortabel voor de bewoners en wordt het rendement gemaximaliseerd. Deze locatie dient nu als meetlat voor de rest van het vastgoed van SVRZ. Rocco besluit: "Wij zien Croonwolter&dros als een duurzame partner. Samen halen we het maximale uit onze verduurzamingsambities."

