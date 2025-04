WELL Gold en BREEAM-NL Excellent Utrecht Central Plaza

Op donderdag 3 april jl. markeerde de symbolische handeling van het project Utrecht Central Plaza de start van de bouw. Het gerenoveerde en toekomstbestendige kantoorgebouw voldoet aan duurzaamheidseisen waaronder BREEAM-NL Excellent, WELL Gold en Energielabel A++++.

Michel Ruijterman, CIO bij De Volksbank, Carla Mesman, gebiedscoördinator Stationsgebied en Lombokplein bij de gemeente Utrecht, Gijs Halm ontwikkelaar bij RED Company en Paul Rietberg directeur projectontwikkeling bij Ten Brinke, legden gezamenlijk de eerste vloerplaat. Na enkele maanden van sloopwerkzaamheden is Ten Brinke gestart met de bouw van het kantoorgebouw.

Paul benadrukt: “Met de start van de bouw gaan we een nieuwe fase in voor Utrecht Central Plaza. Na een intensieve voorbereidingsperiode is het mooi om te zien hoe alle betrokken partijen samenkomen. Dit markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Beurskwartier tot een toekomstbestendig stadsdeel.”

Onderdeel van Beurskwartier

Utrecht Central Plaza, gelegen aan het Jaarbeursplein tegenover Utrecht Centraal Station, wordt volledig gerenoveerd, verduurzaamd en uitgebreid. Het gebouw, voorheen bekend als ‘Hojel City Center II’, biedt een verhuurbare vloeroppervlakte ruim 22.000 m². Utrecht Central Plaza is één van de grootste projecten in het stationsgebied van Utrecht.

Het is onderdeel van het splinternieuwe stadsdeel Beurskwartier, dat wordt getransformeerd van de voormalige Jaarbeurs parkeerterreinen en een verouderd en monotoon kantoorgebied, naar een levendige en groene stadsbuurt met veel woningen en werkplekken. “Wij zijn blij met dit duurzame gebouw, waar ontmoeting gestimuleerd wordt en de nieuwe gevel een sterkere uitstraling naar het Jaarbeursplein heeft”, aldus Carla.

Duurzaamheid

Het gerenoveerde kantoorgebouw voldoet straks aan hoge duurzaamheidseisen, waaronder BREEAM Excellent, WELL Gold en Energielabel A++++. Met state-of-the-art kantoorvloeren en commerciële voorzieningen in de plint, biedt Utrecht Central Plaza een inspirerende werkplek die de interactie en communicatie tussen gebruikers bevordert. Het ontwerp is afgestemd op de nieuwe manieren van hybride werken, zowel nu als in de toekomst.

Hoofdkantoor De Volksbank

Utrecht Central Plaza wordt voor het overgrote deel het nieuwe hoofdkantoor van De Volksbank per eind 2026. “We verheugen ons zeer op de verhuizing naar dit toekomstbestendige kantoor, dat uitstekend past bij onze identiteit en ambities. Het biedt onze collega’s een inspirerende en duurzame werkomgeving, die samenwerking en sociale interactie stimuleert”, vertelt Michel. Voor de resterende verhuurbare meters is Ten Brinke in gesprek met mogelijke huurders.

Foto: Michel Ruijterman CIO bij De Volksbank, Paul Rietberg directeur projectontwikkeling bij Ten Brinke, Carla Mesman gebiedscoördinator Stationsgebied en Lombokplein bij de gemeente Utrecht en Gijs Halm ontwikkelaar bij RED Company.