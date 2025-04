320 sociale en koopwoningen in toekomstbestendige wijk

De herontwikkeling van Poelenburg in Zaandam-Oost, inclusief 320 nieuwe woningen, gaat definitief van start. De gemeente Zaandam, Woningstichting Rochdale en buurtbewoners kozen VORM’s plan boven twee andere inzendingen. De verouderde ‘Spaghettiflat’ uit de jaren zestig maakt plaats voor een toekomstbestendig wooncomplex met sociale huur-, betaalbare koop- en vrijesector woningen.

Wethouder Wonen Harrie van der Laan: “Het is een geweldige impuls voor de buurt. Er komt een gevarieerd aanbod aan woningen voor verschillende doelgroepen. Inwoners kunnen op deze manier woon-carrière maken in hun eigen buurt. Daarnaast is het Huis van de Wijk met daarin een buurthuis, De Bieb en het Sociaal Wijkteam een belangrijke voorziening in Poelenburg-Peldersveld. Deze voorziening draagt bij aan een leefbare buurt en versterkt de positie van inwoners op tal van terreinen zoals ontmoeten, meedoen en gezondheid.” Er is veel aandacht voor duurzaamheid, energiezuinigheid en klimaatadaptatie.

Sterke buurt

Poelenburg, zo’n zestig jaar geleden gebouwd met ruim 60 procent sociale woningbouw, krijgt met POOORT een aanvullend woningaanbod en een nieuw gezicht. VORM maakt in de ontwikkeling van het plan gebruik van ‘Kijk op de Wijk’, een op data-gestuurde methode. Hierbij spelen buurtbewoners een belangrijke rol in de planvorming en realisatie. “We gaan samen met de wijk de openbare ruimte vormgeven, afgestemd op de behoeften van bewoners”, zegt Mo Sedighi, Manager Social Impact bij VORM. “Zo versterken we de sociale cohesie en leefbaarheid.’ VORM zet in op betaalbare koopwoningen om bewoners een blijvende rol in de buurt te geven. ‘Mensen die betrokken zijn bij hun wijk, dragen bij aan een hechte community”, aldus Mo.

Functiemix

De plint krijgt een mix van functies, waaronder een Huis van de Wijk, met buurthuis, Sociaal Wijkteam, Centrum Jong en de zo lang gewenste bibliotheek. Op het dak komt de grootste kruidentuin van Zaandam, een ontmoetingsplek voor bewoners. De bouw start naar verwachting eind 2026 en vormt de aftrap van de transitie van Poelenburg. “Dit project sluit perfect aan bij onze visie op betaalbare, duurzame woningen in leefbare buurten”, zegt Hans Meurs, CEO van VORM. “Samen met de buurt zorgen we voor een inclusieve leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.”