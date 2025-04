Paris Proof wijk van de toekomst

Met ‘Proeftuin Cajanus’ werd ontwikkelende bouwer HBB Groep geselecteerd als winnende partij van de tender voor Zwemmerslaan 2-4 in Haarlem. Hierin komen innovatie, sociale diversiteit, community en duurzaam bouwen op een natuurlijke manier samenkomen.

De beoordelingscommissie roemde onder andere de heldere en informele structuur in de wijk en het autoluwe karakter, het behoud van de bestaande bomen, en de mix van verschillende woningtypologieën. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder meer FARO en Stichting Knarrenhof.

Zes communities, één verbonden wijk

Het plan Proeftuin Cajanus bestaat uit zes unieke communities, elk met een eigen karakter en doelgroep, maar altijd in verbinding met het geheel. Van wooncoöperatie tot zelfbouwwoningen in het Wikihouse-principe tot grote eengezinswoningen. Verder krijgen de huidige gebruikers van het gebied, de bewoners van de tiny houses, een mooie plek in het plan. In totaal worden er 114 woningen gerealiseerd, waarvan de helft betaalbaar in het lage en middeldure koopsegment. De rest bestaat uit hoog middensegment- en vrijesectorwoningen in de koop.

Paris Proof en circulair als ontwerpbasis

Proeftuin Cajanus is 100% Paris Proof en circulair ontworpen. Dat betekent: een wijk die in haar energieverbruik, materiaalgebruik en leefkwaliteit voldoet aan de eisen van het Klimaatakkoord en de ambities van de Gemeente Haarlem om in 2030 volledig circulair te zijn. Materialen worden hergebruikt of biobased ingezet, de bouwprincipes zijn adaptief en demontabel, en het energiesysteem is gericht op maximale zelfvoorziening.

Wonen met de stad, in balans met het landschap

De landschappelijke structuur van de wijk is ontworpen door Strootman Landschapsarchitecten, waarbij de bestaande natuur de basis vormt. De waardevolle bomen blijven behouden en bepalen mede de contouren van de bebouwing. De wijk ademt rust, ruimte en verbondenheid – met elkaar én met de omgeving.