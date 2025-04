Nieuw lab voor UvA door slimme aanpak bij netcongestie

Hoe realiseer je een nieuw Quantumlab te midden van netcongestie? RoyalHaskoningDHV helpt de Universiteit van Amsterdam in 2027 LabQ te openen, mede dankzij innovatieve oplossingen en slim gebruik van bestaande capaciteit.

Het Amsterdam Science Park, Copyright: Universiteit van Amsterdam

In een tijd waarin de energietransitie in volle gang is, staan gebouweigenaren voor enorme uitdagingen. Netcongestie is een van de grootste obstakels, en daarnaast moeten gebouweigenaren voldoen aan strenge wettelijke eisen om hun energieverbruik te verminderen. Toen de Universiteit van Amsterdam (UvA) een nieuwe netaansluiting nodig had voor hun geplande Quantumlab (LabQ), leek dit volgens de netbeheerder onmogelijk. Toch wordt de opening van LabQ in 2027 verwacht. Benieuwd hoe RoyalHaskoningDHV de UvA heeft geholpen om dit te realiseren?

Data en plannen

In een eerdere samenwerking met de UvA heeft RoyalHaskoningDHV een vastgoedverduurzamingsplan opgesteld voor de ruim 40 gebouwen. Nu kwamen al deze verzamelde data en gemaakte plannen goed van pas. Door enerzijds te kijken naar het gecontracteerd en afgenomen vermogen en anderzijds te kijken naar hoeveel vermogensreductie behaald kon worden, kon een oplossing geboden worden waardoor UvA voldoet aan wet- en regelgeving en tegelijkertijd voldoende elektriciteit vrijspeelt voor het nieuwe Quantumlab.

"De uitdagingen in de energietransitie worden steeds complexer en integraler. Hierbij is het nodig om te schakelen tussen gebouw en gebied om zo te komen tot praktisch toepasbare resultaten." - Thomas Verhoeven, Consultant Energietransitie

Energie vrijspelen voor het nieuwe lab

Allereerst is de vermogensopbouw van de diverse gebouwen op de FNWI-faculteit in kaart gebracht. Door energiemetingen uit te voeren, kon de totale piekbelasting van de gebouw- en gebruikersinstallaties bepaald worden en kwam er inzicht in de relatie tussen het in het gebouw geïnstalleerde vermogen en het daadwerkelijk gelijktijdig afgenomen vermogen. Voor de gebouwinstallaties ging het onder andere om verlichting, ventilatoren, koude-opwekking, pompen, perslucht en keukenapparatuur. Bij de gebruikersinstallaties ging het om lab-inventaris, klimaatcellen, vriezers en computers.

Vervolgens is, op basis van aannames, het maximaal te verwachten gelijktijdig afgenomen vermogen bepaald. Met deze inzichten kon RoyalHaskoningDHV gerichte maatregelen vaststellen, waarbij sommige maatregelen overlapten met bestaande verplichtingen vanuit de EML, EED-audit en Onderzoeksplicht. Voorbeelden van voorgestelde maatregelen zijn het vervangen van TL-verlichting in de gebouwen en kassen door LED-verlichting, het vervangen van indirect aangedreven ventilatoren door direct aangedreven ventilatoren en het afschakelen van onbenutte transformatorcapaciteit.

Dankzij de voorgestelde maatregelen is een besparing van 600 kW op termijn haalbaar. Niet alles zal gerealiseerd zijn voor de oplevering van LabQ, omdat het gebouw in bedrijf moet blijven. Door de reductie die wel valt te realiseren voor 2027 kan een aanzienlijk kleinere batterij worden geplaatst. De metingen gaven bovendien inzicht in het daadwerkelijk benodigde vermogen van labruimtes in de onderzochte gebouwen, wat aanzienlijk lager bleek dan oorspronkelijk ontworpen. Dit biedt ook kansen voor het nieuwe LabQ. Met deze kennis kunnen de ontwerpers het benodigde aansluitvermogen voor LabQ heroverwegen.

