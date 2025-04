Duurzaam bouwen aan een toekomstbestendig casco in Didam

In Didam wordt met project De Hoevert een belangrijke stap gezet in duurzaam en toekomstbestendig wonen. Op de locatie van het voormalige zwembadterrein aan de Kerkstraat komen 32 nieuwbouwwoningen, die energiezuinigheid, circulariteit en een groene leefomgeving combineren. Klomps Bouwbedrijf werkt hierbij nauw samen met kalkzandsteenleverancier Calduran. Hoe verloopt deze samenwerking, en wat maakt dit project bijzonder?

Koen op den Kelder van Klomps Bouwbedrijf licht het project toe: “Voor woningcorporatie Plavei bouwen we zestien appartementen in twee verschillende types: tweekamer- en driekamerappartementen, allemaal ingericht op levensloopbestendigheid en het kunnen aanbieden van zorgfaciliteiten. Daarnaast bouwen we elf levensloopbestendige woningen, waarvan zes met een vergrote plattegrond, zodat ze geschikt zijn voor medische hulpmiddelen, om bijvoorbeeld mensen te vervoeren tussen bed en douche. Tot slot komen er vijf koopwoningen die onder de grens van drie ton moeten blijven, zodat kopers gebruik kunnen maken van de starterslening. Het is dus een project met heel veel diversiteit.” Ook de plek van het project is bijzonder, geeft Op den Kelder aan: “Het is een redelijk groen gebied, maar toch dicht bij het centrum. Er komt ook een vlindertuin en we bouwen een wadi om water in op te vangen. De uitvraag ging om design & build, dus het complete ontwerp is door ons team verzorgd.”

Duurzaamheidsambities en eisen

In de uitvraag stonden de nodige eisen op het gebied van duurzaamheid, vertelt Koen. "De levensduur van het casco moest minimaal honderd jaar zijn, die van de gevels vijftig jaar en van de installaties vijfentwintig jaar. Daarnaast moest het ontwerp flexibel en aanpasbaar zijn, met aandacht voor een goede inpassing van flora en fauna en zoveel mogelijk CO 2 -uitstoot beperkend. De energieprestaties moesten voldoen aan de norm van energieneutraal en we moesten minimaal een GPR-gebouwscore van 8,5 behalen. Daarnaast werd circulariteit beoordeeld volgens de CPG-richtlijnen, die aansluiten bij GPR Gebouw.”

Wat maakt De Hoevert uniek?

Naast de diversiteit aan woningen - huur en koop, appartementen en levensloopbestendige woningen - is er in De Hoevert veel aandacht voor biodiversiteit. Koen: "We hebben bijvoorbeeld inbouwvoorzieningen voor vleermuizen en gierzwaluwen en insectenstenen verwerkt in de gevels. De woningen aan het park krijgen pergola’s die groen begroeid kunnen worden. Ook is er veel aandacht voor interactie tussen binnen en buiten, onder meer door de gevelhoge kozijnen aan de parkkant. Het is al met al een heel integraal ontworpen project, met veel oog voor duurzaamheid."

Optimaal samenwerken binnen de keten

Om het project te realiseren, wist Koen al direct wie hij als partners aan moest haken. "We onderhouden het hele jaar door nauwe contacten met leveranciers, zoals Calduran, maar ook met producenten van installaties, kunststof kozijnen en dakpannen. Daardoor weten we precies wat er mogelijk is en wat we kunnen gebruiken op het moment dat zo’n aanvraag komt." Erwin Nijeboer, accountmanager bij Calduran, voegt toe: "We waren al bezig met de ontwikkeling van Caldubo, een circulair kalkzandsteenproduct. In de voorbespreking van dit project, bespraken we met Koen wat de eigenschappen zijn, hoe het product toepasbaar is en waar je rekening mee moet houden. Al pratende kwamen we tot de conclusie dat dit project een mooie kans bood om Caldubo toe te passen."

Duurzaamheid nog verder verbeteren

Voor Calduran is De Hoevert een uitgelezen kans om haar duurzame innovaties te testen. Erwin: "Onze fabriek is al zero waste. Al het afval uit de fabriek wordt hergebruikt voor de kalkzandsteenproductie. Dit mag je echter geen circulair kalkzandsteen noemen, omdat het materiaal het terrein niet verlaat. Voor Caldubo werken we samen met GP Groot, een amoveerder, die sloopmateriaal aanlevert uit kalkzandsteen gebouwen. Dat verwerken we tot nieuw kalkzandsteen. Op deze manier vervangen we 50% van het grove primaire materiaal. Kalkzandsteen heeft in het algemeen al een lage MKI (milieu kosten indicatie) score. Die staat gelijk aan biobased materialen of hout. Het is dus al een heel duurzaam product en als extra is Caldubo ook nog circulair."

Lessen voor de bouwsector

Koen benadrukt het belang van vroegtijdige samenwerking voor succesvolle projecten: "Het is heel fijn om het hele jaar door met leveranciers in gesprek te blijven over welke producten er zijn en wat de ontwikkelingen zijn in de markt. Op het moment dat er dan vanuit een coöperatie zo’n vraag komt om een duurzaam project neer te zetten, weet je direct wie je moet bellen voor de juiste materialen. Dit versnelt het proces en verhoogt de kwaliteit." Erwin vult aan: "Door duurzame relaties op te bouwen, kun je ook experimenteren en samen innoveren.”

Koen op den Kelder en Erwin Nijeboer

Een project om trots op te zijn

De Hoevert is niet alleen een duurzaam woonproject, maar ook een voorbeeld van hoe samenwerking leidt tot innovatie. Koen: "We gebruiken dit project om te kijken hoever we met duurzaamheid kunnen gaan. De aandacht uit de sector bevestigt dat we op de goede weg zitten." Erwin: "Voor ons is dit een perfect voorbeeldproject. Ik ga altijd graag de vergelijking tussen meerdere bouwsystemen aan, zeker als wij er gunstig uitkomen, dat maakt het extra interessant."

Kalkzandsteen is opgenomen in categorie 1 van de Nationale Milieudatabase (NMD). De productdata die daarin is opgenomen geldt eveneens voor de Calduran Caldubo producten.

Tekst: Lonneke de Kroon, Beeld: Michael Kooren