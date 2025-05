AFAS Campus: hergebruik van vloerbedekking, glaswanden en plafondplaten

Het is de eerste fase van de transformatie van drie kantoorgebouwen tot de gloednieuwe AFAS Campus: dotNL. Alleen mogelijk dankzij een hechte samenwerking tussen AFAS en Dura Vermeer, met een sterke focus op duurzaamheid, hergebruik en innovatie. In dit artikel lees je hoe die drie pijlers samenkomen en een krachtige combinatie vormen.

DotNL tref je aan naast het ASAS Experience Center in Leusden. Na de oplevering konden partners en andere organisaties zoals start-ups en scale-ups hun intrek nemen. De campus omvat twee recent aangekochte kantoorgebouwen aan de Storkstraat, met een totale oppervlakte van circa 20.000 m². Deze gebouwen zijn uitgerust met voorzieningen zoals 600 werkplekken, een restaurant met 400 zitplaatsen, een Grand Café, opleidingsruimtes, gebeds- en fitnessfaciliteiten, kleedkamers, boardrooms en meer. Aan een van de panden is al een maatschappelijke invulling gegeven voor de tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Gasloos en hergebruik van materialen

De kantoorgebouwen zijn losgekoppeld van het gasnet en aangesloten op een eigen energiedistributiesysteem. Daarnaast is de thermische schil van de pand verbeterd en wordt gebruikgemaakt van warmte- en koudeopslag in de bodem. Er is volop ingezet op hergebruik van materialen, zoals vloerbedekking, glaswanden en plafondplaten, wat bijdraagt aan een circulaire benadering van de bouw.

Voor het ontwerp werd een BREEAM-NL Outstanding certificering aangevraagd, de hoogste trede. Het geeft aan dat AFAS haar commitment aan duurzame innovatie verder onderstreept. En voor Dura Vermeer is het een volgende stap in de richting van de Net Zero-ambities, waarbij de eerste stip op de horizon is om in 2030 een CO 2 -reductie van 50 procent ten opzichte van 2022 te realiseren. Met als einddoel nul uitstoot vóór 2050.

Een inspirerende werkomgeving

Met de renovatie is een eigentijdse en duurzame werkomgeving gecreëerd, waar ontmoeting en samenwerking centraal staan. "Wij zijn trots op het eindresultaat wat we samen bereikt hebben”, illustreert Olaf Krakers, bedrijfsleider bij Dura Vermeer. “Dit is niet van nieuwbouw te onderscheiden. De campus is niet alleen een plek waar onze elkaar kunnen ontmoeten en inspireren, maar ook een showcase van wat er mogelijk is met duurzame, innovatieve oplossingen en hergebruik van materialen" zegt Olaf Krakers, Bedrijfsleider bij Dura Vermeer.

Toekomstige ontwikkelingen

De komende jaren breidt AFAS Campus verder uit, in samenwerking met Dura Vermeer. Er staan nog twee kantoortransformaties op de planning, evenals de bouw van een voetgangersbrug naar het AFAS Experience Center en een parkeerkelder met entreegebouw.

Bewerking: Marvin van Kempen, Beeld: Tess ter Avest